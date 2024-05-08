Как в Киеве впервые отмечали День памяти и победы

Украина впервые отмечает День памяти и победы над нацизмом 8 мая, окончательно оставив советскую традицию празднований 9 мая в прошлом. Что думают ветераны и киевляне – в репортаже DW.

В этом году Украина впервые отмечает 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Этот государственный праздник Верховная рада Украины ввела в 2023 году, объединив День победы над нацизмом, который приходился на один день с советским Днем победы 9 мая, с Днем памяти и примирения, который в Украине отмечали с 2015 года 8 мая. Украина присоединилась к европейской традиции празднования победы над нацизмом - именно 8 мая 79 лет назад нацистская Германия официально капитулировала во Второй мировой войне.

Российская атака в День памяти и победы

Первый День победы в новую дату начался в Украине с массированной воздушной атаки РФ. По данным Вооруженных сил, российские войска атаковали Украину 55 ракетами разных типов и 21 ударным беспилотником, целившись по энергетическим объектам. "Удар нациста Путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Весь мир должен ясно понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму", - отреагировал в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

Параллели между нынешним российским режимом и нацизмом в Германии времен Второй мировой украинский президент провел также в своем видеообращении, которое он записал в селе Ягодное Черниговской области. Эта деревня находилась под российской оккупацией в 2022 году, военные РФ около месяца держали в подвале местной школы более 360 жителей села в качестве заложников. По мнению Зеленского, мир "проспал возрождение нацизма с маркировкой "Сделано в России". "Когда реакция беспозвоночная, нацисты идут дальше", - подчеркнул Зеленский. По его словам, только объединенный в антипутинскую коалицию "свободный мир способен не словами, а действиями остановить нацистов Москвы".

Торжества ко Дню победы над нацизмом в Киеве

Из соображений безопасности массовых мероприятий в украинской столице 8 мая не было, равно как и в предыдущие два года после начала полномасштабного вторжения России. Единственной официальной мерой было возложение цветов к Могиле неизвестного солдата в парке Вечной славы. Здесь с самого утра собрались ветераны разных войн и Вооруженных сил Украины, руководители общественных организаций ветеранов, а также чиновники из Киевской городской государственной администрации (КГГА). У всех на груди был символический цветок мака, который с 2014 года в Украине по традиции многих западных стран используют как символ памяти о жертвах войн.

Глава Киевской организации ветеранов, инвалидов и малолетних узников фашизма Георгий Синюк Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

Среди участников торжеств нет единого мнения о переносе Дня победы над нацизмом с 9 мая на 8-е. Кто-то называет этот вопрос "непринципиальным". Председатель совета Киевской организации ветеранов, инвалидов и малолетних узников фашизма, 89-летний Георгий Синюк уверяет, что несмотря на отмену официального праздника 9 мая ветеранская община будет отмечать оба дня. "Мы раньше отмечали 8 мая. Потому что подписана капитуляция была в этот день. А уже 9 мая люди привыкли отмечать как День победы. Мы отмечали всегда два дня", - указывает он в разговоре с DW. Синюк несколько расстроен тем, что 8 и 9 мая отменены торжества в Киеве. "Раньше в этот день мы возлагали цветы к вечному огню, а потом нас приглашали в КГГА, где был организован обед и были торжества. Сейчас этого нет. Мы, конечно, сожалеем об этом. Наш мэр не принимает ветеранов, чтобы с ними поговорить", - сетует он.

Представитель администрации Киева Руслан Светлый с ветеранами Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

Впрочем, директор департамента социальной и ветеранской политики столичной администрации Руслан Светлый утверждает, что это временно. "Во время полномасштабной войны мы не собираем представителей ветеранских организаций и ветеранов в одном месте, потому что они не могут быстро спуститься в бомбоубежище в случае воздушной тревоги. Да и не все захотят идти в укрытие. И вообще мы стараемся избегать массовых скоплений. Но я уверен, что это временно - до победы. Будет победа, и мы будем собираться, как раньше", - выражает он надежду в разговоре с DW.

Всего в Киеве около 30 ветеранских организаций, а участников боевых действий всех категорий - более 150 тысяч. "Это участники всех войн, в том числе российско-украинской, которых сейчас уже около 33 тысяч", - добавляет Светлый.

Лучший подарок - окончание войны РФ против Украины

Среди присутствующих ветеранов не было участников боевых действий во Второй мировой. Как пояснили в КГГА, их в Киеве осталось немного, и они маломобильные, поэтому не смогли приехать, а их, мол, поздравили районные администрации - вручили цветы, конфеты...

Одним из участников боевых действий Второй мировой войны является 101-летний Петр Хмельникер, с которым удалось пообщаться DW. Он спокойно относится к переносу Дня победы на 8 мая. "Мы всю жизнь праздновали 9 мая. Если решили перенести, то да будет так. Я в таком возрасте, что уже не праздную ни восьмого, ни девятого. Очень плохо себя чувствую. Мне уже непринципиально многое", - говорит он.

Хмельникер отмечает, что его единственное желание - окончание нынешней войны РФ против Украины. "Дай бог, чтобы закончилась эта тяжелая война для всех нас. Если бы этому был конец, то это было бы лучше. У меня родственник воюет сейчас, и я переживаю. Слава богу, пока он жив", - говорит ветеран.

Память о жертвах нынешней войны

Пришел возложить цветы в парк Славы и демобилизованный военный Алексей Литвинюк, ранее возглавлявший Центр предоставления социальных услуг ныне оккупированного Никольского поселкового совета Донецкой области. Для него этот день - повод вспомнить ветеранов всех войн, а не только Второй мировой. "Сейчас наши мысли в первую очередь должны быть направлены на героев современной войны. Два года назад моя старшая дочь - военнослужащая Олеся Мороз героически погибла на "Азовстали" именно 8 мая. Поэтому я не мог не прийти. Я на "дембеле" ношу форму, чтобы не забывали мою дочь и всех других героев и героинь", - говорит он DW.

Алексей Литвинюк Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

Олеся служила в бригаде "Азов" по контракту и обороняла "Азовсталь". "Нам сказали, что ее убила авиабомба, хотя официально она считается пропавшей без вести", - рассказывает Литвинюк. Он поддерживает перенос Дня победы на 8 мая, ведь не хочет ассоциировать этот праздник с Россией. "Мои деды воевали, и оба пришли живы. То, что сейчас происходит на Московщине, иначе как "Победобесие" назвать нельзя. Если бы не участие коалиции, то вряд ли СССР победил нацистскую Германию. Но все это забылось", - добавляет мужчина.

Отношение киевлян к новой дате Дня победы над нацизмом

Также возложить цветы в парк Вечной Славы в Киеве пришли ученики расположенной неподалеку Печерской гимназии. Ученица 10-го класса София Прончиц поддерживает перенос Дня победы. "Потому что 9 мая - это больше советский праздник в честь того, что они провели парад. Кроме того, СССР и сейчас Россия говорят, что они освобождали территории, но, по сути, они тоже оккупировали. Людям жилось плохо как под немецкой, так и под российской оккупацией", - говорит она.

Классная руководительница и школьники Печерской гимназии Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

В целом подавляющее большинство киевлян, с которыми поговорила DW в этот день, поддерживают празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой именно 8 мая. "Я отношусь к этому как к эволюции общества. Я вижу позитив в том, что мы отходим от постсоветских традиций. Также мне кажется гораздо этичнее чтить память в этот день, а не праздновать. Ведь в праздновании содержится неправильный смысл, учитывая количество жертв (по разным данным, во Второй мировой погибли до 10 миллионов украинцев. - Ред.)", - говорит киевлянка Елена. Впрочем, находятся и противники такого переноса. "Раз всегда праздновали 9 мая, то и надо праздновать в этот день. Перенос любых праздников я не считаю целесообразным", - говорит молодой человек по имени Дмитрий.