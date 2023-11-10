В Португалии в марте пройдут досрочные парламентские выборы

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза распустил однопалатный парламент - Собрание республики - и назначил досрочные выборы на 10 марта 2024 года. Об этом глава государства объявил в телеобращении к нации вечером в четверг, 9 ноября, через два дня после отставки премьер-министра Антониу Кошты на фоне коррупционного скандала.

Решение о роспуске парламента и досрочных выборах ди Соуза принял после консультаций с парламентскими партиями и Государственным советом - совещательным органом при президенте. По его словам, он хочет внести "большую ясность" и задать "энергичное направление" правительству, "вернув слово народу" посредством выборов.

До проведения выборов Кошта останется исполнять обязанности премьер-министра Португалии, что позволит одобрить государственный бюджет на 2024 год, голосование по которому запланировано на 29 ноября.

Коррупционный скандал в Португалии

Во вторник, 7 ноября, Антониу Кошта, занявший пост премьера в 2015 году, заявил спустя несколько часов после обысков в его резиденции, что "в сложившихся обстоятельствах" подал заявление о своей отставке президенту республики.

Ранее в этот же день местные СМИ сообщили о масштабных обысках, которые полиция проводила не только в резиденции Кошты, но и в министерствах инфраструктуры и окружающей среды, а также в других зданиях. Всего, по данным СМИ, обыскам подверглись около 40 помещений. Кроме того, были задержаны пять человек, в том числе руководитель администрации Кошты Витор Эшкариа, мэр города Синиш и несколько бизнесменов. Португальская прокуратура подтвердила эту информацию.

Как уточнили в прокуратуре, обыски были проведены на основании подозрений в незаконных действиях, включая взяточничество и получение выгоды при выдаче концессий на добычу лития в районе Монталегре недалеко от границы Португалии с Испанией, а также на производство "зеленого водорода" вблизи города Синиш.

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