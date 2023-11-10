  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаПортугалия

В Португалии в марте пройдут досрочные парламентские выборы

Жан Рофе
10 ноября 2023 г.

Президент Португалии после отставки премьер-министра распустил парламент и назначил на 10 марта досрочные выборы.

https://p.dw.com/p/4YehH
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза во время выступления с телеобращением к нации 9 ноября 2923 года
Марселу Ребелу ди Соуза во время выступления с телеобращением к нацииФото: Armando Franca/AP Photo/picture alliance

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза распустил однопалатный парламент - Собрание республики - и назначил досрочные выборы на 10 марта 2024 года. Об этом глава государства объявил в телеобращении к нации вечером в четверг, 9 ноября, через два дня после отставки премьер-министра Антониу Кошты на фоне коррупционного скандала.

Решение о роспуске парламента и досрочных выборах ди Соуза принял после консультаций с парламентскими партиями и Государственным советом - совещательным органом при президенте. По его словам, он хочет внести "большую ясность" и задать "энергичное направление" правительству, "вернув слово народу" посредством выборов.

До проведения выборов Кошта останется исполнять обязанности премьер-министра Португалии, что позволит одобрить государственный бюджет на 2024 год, голосование по которому запланировано на 29 ноября.

Коррупционный скандал в Португалии

Во вторник, 7 ноября, Антониу Кошта, занявший пост премьера в 2015 году, заявил спустя несколько часов после обысков в его резиденции, что "в сложившихся обстоятельствах" подал заявление о своей отставке президенту республики.

Ранее в этот же день местные СМИ сообщили о масштабных обысках, которые полиция проводила не только в резиденции Кошты, но и в министерствах инфраструктуры и окружающей среды, а также в других зданиях. Всего, по данным СМИ, обыскам подверглись около 40 помещений. Кроме того, были задержаны пять человек, в том числе руководитель администрации Кошты Витор Эшкариа, мэр города Синиш и несколько бизнесменов. Португальская прокуратура подтвердила эту информацию.

Как уточнили в прокуратуре, обыски были проведены на основании подозрений в незаконных действиях, включая взяточничество и получение выгоды при выдаче концессий на добычу лития в районе Монталегре недалеко от границы Португалии с Испанией, а также на производство "зеленого водорода" вблизи города Синиш.

Смотрите также:

Как в Португалии решают проблему с тяжелыми наркотиками

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Визовый скандал в Польше: мигрантам оформляли визы в ЕС при помощи коррупционных схем

Визовый скандал в Польше: мигрантам оформляли визы в ЕС при помощи коррупционных схем

Фирмы-посредники помогали мигрантам за деньги получать визы в польских посольствах и консульствах в Азии и Африке.
8 октября 2023 г.02:53 мин.
external

Как Албания борется с наркотрафиком и коррупцией (27.10.2021)

Как Албания борется с наркотрафиком и коррупцией (27.10.2021)

Несмотря на правительственные меры по борьбе с наркоторговлей, она остается большой проблемой в Албнии. По данным ООН, в 2019 год страна была шестым крупнейшим поставщиком марихуаны в мире. А в последнее время местные преступные группировки нацелились на кокаин.
Коррупция27 октября 2021 г.03:21 мин.