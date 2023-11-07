Коррупционный скандал: премьер Португалии уходит в отставку

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта покидает свой пост на фоне коррупционного скандала. Во вторник, 7 ноября, спустя несколько часов после проведенных в его резиденции обысков глава португальского правительства заявил, что "в сложившихся обстоятельствах" подал заявление о своей отставке президенту республики.

Ранее в этот же день местные СМИ сообщили о масштабных обысках, которые полиция проводила не только в резиденции Кошты, но и в министерствах инфраструктуры и окружающей среды и в других зданиях. Всего, по данным СМИ, обыскам подверглись около 40 помещений, кроме того, были задержаны пять человек, в том числе руководитель администрации Кошты Витор Эшкариа, мэр города Синиш и несколько бизнесменов. Португальская прокуратура подтвердила эту информацию.

Как уточнили в прокуратуре, обыски были проведены на основании подозрений в незаконных действиях, включая взяточничество и получение выгоды при выдаче концессий на добычу лития в районе Монталегре недалеко от границы Португалии с Испанией, а также на производство "зеленого водорода" вблизи города Синиш.

В Монталегре, предположительно, находится одно из крупнейших месторождений лития в Европе. Власти планировали его разработку, несмотря на большое сопротивление со стороны местного населения.

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