В Португалии проходят досрочные парламентские выборы

По результатам опросов, правившим последние 8 лет социалистам грозит поражение. Победу на выборах в португальское Собрание республики может одержать консервативный Демократический альянс.

В Португалии после роспуска парламента в конце 2023 года проходят досрочные парламентские выборы. В ходе голосования в воскресенье, 10 марта, 10,8 млн избирателей определят 230 депутатов однопалатного парламента - Собрания республики.

Избирательные участки закроются в 19 часов местного времени (22 часа мск). Первые результаты выборов ожидаются поздним вечером или ночью. В выборах участвуют 15 партий и три коалиции.

Вероятна победа оппозиционного правоцентристского альянса

Судя по данным предвыборных опросов, находящейся последние восемь лет у власти Социалистической партии (СП) Педру Нуну Сантуша грозит поражение. Почти все опросы предрекают победу с небольшим перевесом консервативного правоцентристского Демократического альянса (АД), возглавляемого лидером Социал-демократической партии Луишем Монтенегру. По всей вероятности, ни одному из двух основных конкурентов не удастся набрать абсолютного большинства, которое получили в начале 2022 года социалисты. Поэтому победителю выборов будет необходимо вести коалиционные переговоры с более мелкими партиями.

И Сантуш, и Монтенегру перед выборами исключили возможные переговоры с правопопулистской партией "Хватит" (Chega) бывшего спортивного комментатора Андре Вентуры, которая может получить 15-20 процентов голосов и, по всей вероятности, займет третье место. Между тем, еще в 2019 году крайне правых поддержали лишь 1,3% избирателей, а в 2022 году за них проголосовали 7,3% участвовавших в выборах португальцев.

Досрочные выборы после коррупционного скандала

В начале ноября 2023 года спустя два дня после отставки премьер-министра Антониу Кошты на фоне коррупционного скандала президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламенти назначил досрочные выборы на 10 марта 2024 года. Решение о роспуске парламента и досрочных выборах ди Соуза принял после консультаций с парламентскими партиями и Государственным советом - совещательным органом при президенте. Он заявил, что хочет внести "большую ясность" и задать "энергичное направление" правительству, "вернув слово народу" посредством выборов. До проведения выборов Кошта продолжил исполнять обязанности премьер-министра Португалии.

Антониу Кошта, занявший пост премьера в 2015 году, 7 ноября сообщил, что "в сложившихся обстоятельствах" подал заявление о своей отставке президенту республики. Заявление было сделано спустя несколько часов после обысков в его резиденции, а также в ряде госучреждений. По итогам операции были задержаны среди прочих руководитель администрации Кошты Витор Эшкариа, мэр города Синиш и несколько бизнесменов.

В прокуратуре указали, что обыски были проведены на основании подозрений в незаконных действиях, включая взяточничество и получение выгоды при выдаче концессий на добычу лития в районе Монталегре недалеко от границы Португалии с Испанией, а также на производство "зеленого водорода" вблизи города Синиш.

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