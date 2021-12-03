В Польше заявили о еще одном погибшем на границе с Беларусью

В Польше вблизи белорусской границы обнаружено тело мигранта, сообщила в среду, 8 декабря, полиция Подляского воеводства. При мужчине был рюкзак и нигерийский паспорт, говорится в сообщении. Солдаты нашли тело примерно в девяти километрах от польско-белорусской границы. Пока устанавливается личность мужчины, его тело направили на судмедэкспертизу, чтобы определить причину смерти.

В сентябре три мигранта были обнаружены мертвыми в приграничной с Беларусью зоне Польши, и еще одна женщина - на белорусской стороне. В октябре местные пограничники нашли тело 24-летнего мигранта из Сирии, в его паспорте была белорусская виза.

Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась несколько недель назад, когда туда стали прибывать тысячи мигрантов в надежде попасть в ЕС. Белорусский правитель Александр Лукашенко сделал это намеренно и использует людей для политических целей, уверены в Евросоюзе. По данным польских властей, сейчас в Беларуси находятся около 7 тысяч мигрантов, которые хотят перебраться в Евросоюз, еще 3 тысячи вернулись на родину.

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