 В Польше заявили о еще одном погибшем на границе с Беларусью | Новости из Германии о Европе | DW | 08.12.2021

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Европа

В Польше заявили о еще одном погибшем на границе с Беларусью

Мужчина, погибший на польско-белорусской границе, может быть гражданином Нигерии. Ранее у границы двух стран были обнаружены мертвыми еще несколько мигрантов.

Охрана польской границы у поврежденного забора

Охрана польской границы

В Польше вблизи белорусской границы обнаружено тело мигранта, сообщила в среду, 8 декабря, полиция Подляского воеводства. При мужчине был рюкзак и нигерийский паспорт, говорится в сообщении. Солдаты нашли тело примерно в девяти километрах от польско-белорусской границы. Пока устанавливается личность мужчины, его тело направили на судмедэкспертизу, чтобы определить причину смерти.

В сентябре три мигранта были обнаружены мертвыми в приграничной с Беларусью зоне Польши, и еще одна женщина - на белорусской стороне. В октябре местные пограничники нашли тело 24-летнего мигранта из Сирии, в его паспорте была белорусская виза.

Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась несколько недель назад, когда туда стали прибывать тысячи мигрантов в надежде попасть в ЕС. Белорусский правитель Александр Лукашенко сделал это намеренно и использует людей для политических целей, уверены в Евросоюзе. По данным польских властей, сейчас в Беларуси находятся около 7 тысяч мигрантов, которые хотят перебраться в Евросоюз, еще 3 тысячи вернулись на родину.

Смотрите также:

  • Покрытая снегом детская одежда висит на заборе во временном лагере для размещения мигрантов в Беларуси.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Погодные условия ухудшаются

    В транспортно-логистическом центре "Брузги" под Гродно сейчас 2000 человек - мигранты, ранее находившиеся на границе с Польшей. Их разместили здесь временно, и что с ними будет дальше пока не ясно. Многие из этих людей истощены и больны. Далеко не у всех есть теплая или сменная одежда. Ситуацию усугубляют погодные условия - в Беларуси уже выпал снег.

  • Нужда мигрантов велика. Несмотря на ощутимые холода и выпавший снег, некоторые из них ходят без носков.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Нехватка самых необходимых вещей

    По данным белорусских властей, к 25 ноября около 100 мигрантов были госпитализированы, некоторые из них - с воспалением легких. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге 22 ноября посетил центр размещения мигрантов в Беларуси и пообещал, что скоро им предоставят лекарства и другую гуманитарную помощь.

  • Транспортно-логистический центр Брузги вблизи польской границы, где разместили около 2000 мигрантов.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Угроза вспышки заражений COVID-19

    Многие опасаются вспышки заражений коронавирусом в условиях, где соблюдать санитарные нормы очень сложно. На данный момент известно как минимум об одном случае COVID-19 в центре для размещения мигрантов.

  • Польские пограничники на границе с Беларусью

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Польша закрыла границу

    Попытки оставшихся на границе мигрантов попасть в ЕС, не прекращаются. Как минимум 375 человек 24 ноября попытались перебраться в Польшу. Как сообщают польские пограничники, этих людей задержали и отправили обратно в Беларусь. Пятеро из-за истощения были доставлены в больницу. Полиция задержала трех человек по подозрению в контрабанде людей.

  • Мигранты в спальных мешках спят на полу в центре для их размещения.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Люди отказываются уходить

    Брюссель обвиняет Лукашенко в том, что он организовал доставку мигрантов из кризисных регионов мира к границам ЕС, чтобы усилить давление на Запад. И Польша, и страны Балтии отказывают этим людям в праве на въезд. Из-за этого многие мигранты застряли в Беларуси.

  • Belarus Migranten im Grenzgebiet zu Polen

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    ЕС пытается организовать отправку мигрантов на родину

    В офисе верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля отмечают, что ЕС поддерживает связь с МИД Беларуси с целью найти возможность для упрощенного выезда мигрантов на родину. В середине ноябре несколько сотен человек уже были отправлены спецрейсом в Ирак. На фото: мигранты под Гродно в очереди на получение продуктов.

  • Мигрантов разместили в переоборудованном для этих целей складском помещении на границе Беларуси и Польши.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Лукашенко ведет рискованную игру

    "Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", - заявил Александр Лукашенко 22 ноября на встрече с губернатором Гродненской области. По его словам, он попросил ЕС, и в особенности Германию, "забрать этих людей" у Беларуси. Со своей стороны и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что проблему с мигрантами в Беларуси необходимо решать совместными усилиями ЕС.

    Автор: Филипп Бёлль, Елена Гункель


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