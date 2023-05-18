В пяти регионах РФ проходят обыски у оппозиционеров

Силовики взломали дверь в квартире доцента МГУ Михаила Лобанова. По данным Telegram-каналов, обыски прошли также у членов "Яблока" Галины Фильченко и Нодари Хананашвили.

В пяти регионах России проходят обыски у оппозиционных политиков, принимавших участие в "Съезде народных депутатов". Об этом сообщают утром в четверг, 18 мая, несколько русскоязычных Telegram-каналов.

Как пишет Telegram-канал "ОВД-Инфо" , в Москве силовики пришли к экс-кандидату в депутаты Госдумы РФ, доценту МГУ Михаилу Лобанову. "Он написал, что ему взламывают дверь, а потом перестал выходить на связь", - указывают правозащитники. Они направили к Лобанову адвоката Татьяну Окушко.

Telegram-канал "112" опубликовал видеозапись, на которой изображено, как силовики в масках выламывают дверь в квартире Лобанова со словами: "На пол легли!"

По сведениям этого Telegram-канала, обыски прошли также у членов партии "Яблоко" Галины Фильченко (Кемеровская область) и Нодари Хананашвили (Москва). Газета "Коммерсант" пишет со ссылкой на RT, что силовики пришли к главному редактору петербургского сетевого издания "Ладога.ру" Александру Калинину.

Об экс-депутате Госдумы РФ Илье Пономареве

Между тем российское государственное информагентство РИА "Новости" отмечает, что обыски проводят у "соратников бывшего депутата Ильи Пономарева".

Понамарев был депутатом Госдумы РФ пятого и шестого созывов (с 24 декабря 2007 года по 10 июня 2016 года), членом фракции "Справедливой России". 20 марта 2014 года он единственным из российских парламентариев проголосовал против аннексии Крыма Россией. Летом 2014 года Илья Пономарев покинул Россию. В 2019 году он получил украинское гражданство. В конце августа 2022 года российские власти объявили, что он был заочно арестован за распространение "фейков" о ВС РФ.

О "Съезде народных депутатов"

"Съезд народных депутатов" прошел в начале ноября 2022 года в польском селе Яблонна. К участию в нем были приглашены политики, не поддерживающие аннексию Крыма РФ и войну России против Украины. Помимо Илья Полномарева, в мероприятии приняли участие оппозиционный политик Дмитрий Гудков, юрист Марк Фейгин, депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева, юристка Елена Лукьянова, депутат Красносельского района Москвы Петр Царьков и экс-депутат Госдумы РФ Аркадий Янковский.

28 апреля 2023 года Генпрокуратура РФ признала "Съезд народных депутатов" "нежелательной" организацией на территории РФ.

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