"Съезд народных депутатов" признан в России "нежелательным"

"Съезд народных депутатов" позиционирует себя как легитимный "парламент, представляющий интересы российского народа". Генпрокуратура утверждает, что эта НПО угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ.

Генеральная прокуратура России признала оппозиционный "Съезд народных депутатов" "нежелательной" организацией на территории РФ. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале в пятницу, 28 апреля.

Как указывается в сообщении, по результатам изучения поступивших материалов было установлено, что деятельность созданной в 2022 году в Польше "иностранной неправительственной организации" "Съезд народных депутатов" ("Kongres Deputowanych Ludowych") "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Ее целями прокуратура называет "насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в Российской Федерации".

Надзорное ведомство отдельно отмечает, что руководители организации - проживающие за границей бывшие депутаты Госдумы РФ Илья Пономарев, Марк Фейгин и Геннадий Гудков - включены в реестр "иностранных агентов". Утверждается также, что они "отрицают территориальную целостность Российской Федерации" и "выступают с сепаратистскими лозунгами".

Представители "Съезда народных депутатов", комментируя решение Генпрокуратуры РФ, заявили: "Мы не иностранная организация, а единственный легитимный представительный орган, избранный гражданами России в ходе международно признанных выборов".

"Съезд народных депутатов России" прошел в начале ноября 2022 года в польском селе Яблонна. К участию в нем были приглашены политики, не поддерживающие аннексию Крыма и войну РФ против Украины. Помимо Пономарева, Гудкова и Фейгина, в оргкомитет "съезда" вошли депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева, юристка Елена Лукьянова, депутат Красносельского района Москвы Петр Царьков и экс-депутат Госдумы РФ Аркадий Янковский.

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