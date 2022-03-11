 В ПАСЕ рассмотрят резолюцию по выходу России из Совета Европы | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 14.03.2022

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Европа

В ПАСЕ рассмотрят резолюцию по выходу России из Совета Европы

В Страсбурге открылась внеочередная двухдневная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), главной темой которой стала война Российской Федерации против Украины.

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), фото из архива

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), фото из архива

Несмотря на то, что нынешнее заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проходит в гибридном формате, в сессионном зале в понедельник, 14 марта, находились несколько сот депутатов. От Украины в Страсбурге физически присутствует только женская часть делегации, поскольку депутаты-мужчины "решили остаться в Украине в это сложное время", сообщил DW накануне сессии народный депутат Украины Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность").

Во время открытия сессии президент ПАСЕ, нидерландский депутат от "левых" сил Тини Кокс призвал собравшихся почтить минутой молчания "память жертв войны в Украине, которая никогда не должна была начаться и которая должна быть немедленно прекращена". "Незаконно пересекая границы Украины, Россия пересекла "красную линию" нашей организации", - заявил Кокс и напомнил, что, согласно Уставу Совета Европы, "на третий день с начала агрессии право голоса России в уставных органах СЕ было приостановлено". И поскольку после этого, по его словам, "Москва не остановила свои враждебные действия, а наоборот продолжила и нарастила их", то необходимо "рассмотреть возможность других действий".

Речь идет о применении статьи 8 устава, в которой говорится, что страна, грубо нарушающая главные принципы организации, "может быть временно лишена права представительства" и комитет министров может попросить ее выйти из состава СЕ".

Президент Зеленский выступить в ПАСЕ не смог

В ходе дебатов, которые во вторник, 15 марта, продлятся целый день, депутаты ПАСЕ будут обсуждать резолюцию "Последствия агрессии Российской Федерации против Украины", в которой ассамблея должна дать свои рекомендации комитету министров СЕ по поводу дальнейшей судьбы России в составе организации. Доклад, который ляжет в основу резолюции, поручено подготовить члену политического комитета ПАСЕ, представительнице Норвегии Ингрид Шу ("Европейская народная партия"). По данным DW, на выступление в дебатах уже записалось около 200 депутатов.

Программой открытия сессии было предусмотрено, что с обращением к ассамблее выступит президент Украины Владимир Зеленский. Однако президент ПАСЕ сообщил, что в связи со срочными вопросами президент Украины выступить не сможет. Вместо этого к депутатам должен обратиться премьер-министр Денис Шмигаль. Но из-за технических трудностей его выступление было перенесено на вечер этого же дня. "Как вы понимаете, установить связь с воюющим государством непросто", - объяснил такие изменения в повестке дня внеочередной сессии Тини Кокс.

10 марта МИД РФ заявил, что Россия не собирается больше оставаться в рядах Совета Европы. Москва обвиняет страны ЕС и НАТО в том, что они якобы злоупотребляют своим большинством и "продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе". "Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - заявили в МИД РФ.

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    Автор: Николай Пермяков


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