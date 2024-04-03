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СМИ: Париж не показывал готовность к диалогу с РФ по Украине

Александра Иванова
4 апреля 2024 г.

Источники агентств Reuters и AFP в правительстве Франции опровергают утверждение Москвы, что в беседе с Шойгу глава Минобороны Франции показал готовность к диалогу по Украине.

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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню (фото из архива)
Глава Минобороны Франции Себастьян ЛекорнюФото: LUDOVIC MARIN/AFP

В ходе телефонного разговора между министрами обороны Франции и России - Себастьяном Лекорню и Сергеем Шойгу - французская сторона не демонстрировала готовность вести диалог по Украине, о чем утверждают в Москве. Об этом в ночь на четверг, 4 апреля, сообщают информационные агентства Reuters и AFP, цитируя слова французского правительственного источника.

Тем самым в Париже опровергают сообщение российского оборонного ведомства, сделанное 3 апреля по итогам разговора двух министров. В нем говорилось, в частности, следующее: "Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России - бессмысленно".

"Это неправда", - такими словами прокомментировал данное заявление Минобороны РФ источник Reuters. По словам собеседника агентства, в центре телефонного разговора, состоявшегося по инициативе Франции, было обсуждение возросшей террористической угрозы.

"Франция не принимала и не предлагала ничего подобного" в связи с конфликтом, приводит слова информированного источника агентство AFP.

Обсуждение возросшей угрозы терроризма

Ранее французский телеканал TF1, освещая разговор между Лекорню и Шойгу, передал, что "первоначальной темой беседы была борьба против терроризма". При этом Лекорню решительно осудил теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" и заверил, что у Парижа нет данных, которые бы указывали на причастность к теракту Украины.

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Атака на "Крокус Сити Холл": что знали в Кремле?

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Цитата из заявления Минобороны РФ по итогам разговора министров обороны РФ и Франции на сайте агентства "Интерфакс"

Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине
www.interfax.ru

Сообщение газеты Le Monde об опровержении Францией заявления Москвы по разговору между министрами обороны Франции и России

Les ministres français et russe « disposés à dialoguer », selon le ministère de la défense russe ; Paris dément auprès de l’Agence France-Presse
www.lemonde.fr