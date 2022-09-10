В Осло прошел марш вместо отмененного из-за атаки гей-парада

В июне из-за нападения на гей-клуб в Осло был отменен традиционный гей-парад Oslo Pride. Теперь в столице Норвегии состоялся марш солидарности с ЛГБТ-сообществом.

В Осло в субботу, 10 сентября, десятки тысяч человек приняли участие в марше солидарности с ЛГБТ-сообществом. Мероприятие состоялось вместо традиционного гей-парада Oslo Pride, который в июне был отменен из-за нападения на гей-клуб London Pub.

Демонстранты прошли по центральному району норвежской столицы и мимо бара, в котором 25 июня было совершено нападение. По оценке организаторов, в акции приняли участие 60 тысяч человек.

В шествии принял участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. "Мы возвращаем себе улицы. Это не парад, который мы планировали на июнь, но это праздник, который важен для того, чтобы люди могли выразить эти значимые ценности", - сказал Стёре.

Нападение на гей-клуб накануне прайда

Традиционный гей-парад Oslo Pride, который должен был состояться в Осло 25 июня, был отменен после нападения на гей-клуб London Pub.

В результате стрельбы погибли два человека, а 21 получил ранения. Полиция назвала произошедшее "актом исламистского терроризма". Нападавший был задержан, им оказался гражданин Норвегии "иранского происхождения". Полиция не исключала, что преступление было совершено на почве ненависти.

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