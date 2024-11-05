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В офисах Netflix в Париже и Амстердаме прошли обыски

Александра Иванова
5 ноября 2024 г.

Обыски в офисах Netflix в Париже и в Амстердаме связаны с подозрениями в налоговом мошенничестве, передают AFP и Reuters. В компании заявили, что сотрудничают со следствием.

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Звонок на входной двери в офисе Netflix в Париже
Вход в офис Netflix в ПарижеФото: Ian Langsdon/AFP/Getty Images

В офисах американской стриминговой компании Netflix в Париже и Амстердаме во вторник, 5 ноября, прошли обыски. Как сообщают агентства AFP и Reuters со ссылкой на информированные источники, эти операции связаны с предварительным расследованием по делу о налоговых махинациях.

Ранее французские СМИ писали, что финансовая прокуратура Франции (Parquet National Financier, PNF) начала соответствующее расследование в ноябре 2022 года по итогам налоговых проверок за период с 2019 по 2021 год. Со своей стороны, представители Netflix заявили, что компания сотрудничает со следствием.

По данным AFP, во Франции обыски прошли по нескольким адресам. Между тем нидерландские следственные органы, работающие сообща с французскими коллегами, провели проверку в офисе Netflix, отвечающем за бизнес в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, указала нидерландская прокуратура. Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) подтвердило, что оно осуществляет поддержку расследования.

Netflix о подозрениях в свой адрес

В 2023 году, на фоне появившихся в СМИ сообщений о ведущихся в отношении Netflix расследований в связи с возможным налоговым мошенничеством, в компании подчеркивали, что соблюдают налоговое законодательство всех стран, где она работает.

5 ноября 2024 года пресс-секретарь Netflix сделал аналогичное заявление в комментарии для Reuters: "Мы сотрудничаем с властями во Франции, где Netflix вносит значительный вклад в местную экономику, и мы соблюдаем все законы и правила в налоговой сфере во всех странах, где мы работаем".

Как следует из публикации Reuters, предварительное расследование в отношении Netflix во Франции не подразумевает предъявления уголовного обвинения и не обязательно должно привести к судебному разбирательству.

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