В Новосибирске задержали 97-летнего ветерана за пикет

В Новосибирске полиция задержала 97-летнего ветерана войны Владимира Степанова, вышедшего на одиночный пикет с требованием предоставить детям-сиротам полагающиеся им муниципальные квартиры. Степанова отвезли в первый отдел полиции, но затем отпустили из ОВД без протокола, после того как полицейские провели с ним беседу, сообщает "ОВД-Инфо" в субботу, 4 июня. Местные активисты опубликовали фотографию мужчины и его плаката.

Как следует из плаката, Степанов обращался к уполномоченной по правам детей Новосибирской области Надежде Болтенко с требованием "вернуть сиротам четыре присвоенные квартиры".

Местная активистка Дарья Горбылева уточнила, что Владимир Степанов уже не впервые выходит на акции в поддержку детей-сирот и требованием дорасследовать дело о 1500 муниципальных квартирах, махинациями с которыми занимались сотрудники мэрии Новосибирска.

Как писал местный портал"НГС.Новости", в 2014 году экс-начальницу жилищного управления мэрии Светлану Стынину обвинили в махинациях с муниципальными квартирами и их продаже по заниженной стоимости. В 2016 году несколько фигурантов этого дела были осуждены на сроки до 8 лет. Адвокат Стыниной заявлял, что в уголовном деле есть список более чем из 100 государственных служащих, покупавших муниципальные квартиры. Среди них адвокат называл и Болтенко.

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