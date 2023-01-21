В Норвегии оштрафовали двух моряков из РФ за униформу

Российские моряки были оштрафованы при иммиграционном контроле в Киркенесе за то, что ходили по городу в одежде с надписью "Россия" и российским триколором, пишет Dagbladet.

Полиция в норвежском регионе Финнмарк оштрафовала двух российских моряков на 5 тысяч норвежских крон (в пересчете около 470 евро) за то, что те ходили по городу Киркенес в одежде, похожей на зимнюю военную форму. Об этом в пятницу, 20 января, сообщило издание Dagbladet со ссылкой на местную полицию. На одежде была нашита надпись "Россия" и российский триколор.

Как отмечает издание, 12 января россияне сошли на берег в Киркенесе и были оштрафованы при проведении иммиграционной проверки по статье 165 УК Норвегии, касающейся неправомерного использования униформы в общественных местах.

Прокурор Мартина Месло отметила в интервью изданию, что одежду моряков можно было принять за российскую военную форму, а это могло вызвать страх и дискомфорт у местного населения и у проживающих в городе украинских беженцев на фоне войны, развязанной РФ в Украине. Она напомнила, что российские суда считаются угрозой безопасности Норвегии, и им разрешено заходить только в три норвежских порта - Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд.

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