В Нижней Саксонии застрелены четыре человека

Четыре человека, в том числе ребенок, были застрелены в двух соседних населенных пунктах - Шесселе и Ботеле (федеральная земля Нижняя Саксония) в ночь на пятницу, 1 марта. Подозреваемый в убийстве сам сдался полиции. Им оказался солдат вооруженных сил Германии (бундесвера). Мотивы преступления не ясны, следствие не исключает что ими могли быть семейные проблемы. При этом остается неизвестным, кем стрелявший приходится жертвам. О возрасте и национальности предполагаемого преступника не сообщается.

Утром 1 марта полиция обыскала машину подозреваемого, не исключая, что в ней могут быть взрывчатка и боеприпасы. Проводятся обыски в казармах военной части в городе Ротенбург, где служил злоумышленник.

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