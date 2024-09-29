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ПолитикаНепал

В Непале в результате наводнения погибли более 100 человек

Сергей Ромашенко
29 сентября 2024 г.

В окрестностях столицы Непала Катманду вышли реки из берегов. Спасателям с помощью вертолетов и моторных лодок удалось эвакуировать около 3 тысяч человек.

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Наводнение в столице Непала Катманду
Наводнение в столице Непала Катманду, 28 сентября 2024 годаФото: Gopen Rai/AP/picture allince

В Непале в результате опустошительных наводнений и оползней погиб, по последним данным, как минимум 101 человек, еще 64 числятся пропавшими без вести, сообщила полиция в воскресенье, 29 сентября. Ожидается, что число жертв возрастет.

Особенно сильно пострадали окрестности столицы Непала Катманду, где реки вышли из берегов и затоплены дома. Из-за оползней заблокировано несколько скоростных дорог. Люди идут вброд по грудь, пытаясь пробраться на возвышенность. По данным на утро 29 сентября, удалось спасти почти 3300 человек.

Масштабная спасательная операция

В спасательной операции задействовано 3 тысячи человек, вертолеты и моторные лодки. Некоторые спасатели используют плоты для вывоза пострадавших в безопасные районы. Внутренние авиарейсы из Катманду и в город восстановлены. Два дня назад из-за отмены авиасообщения в аэропортах застряли сотни людей.

В Южной Азии в сезон дождей, длящийся с июня по сентябрь, часто случаются наводнения. В этот период в регионе выпадает от 70 до 80 процентов годовых осадков. По мнению экспертов, изменение климата приводит ко все более частным и сильным наводнениям.

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