В НАТО допустили ускоренное вступление Швеции и Финляндии

Если Швеция и Финляндия решат подать заявки на вступление в НАТО, процедура согласования займет лишь пару недель. Об этом сообщает агентство dpa в понедельник, 9 мая, со ссылкой на представителя Североатлантического альянса в Брюсселе.

Длительность процесса от подачи заявки до подписания протоколов о вступлении может составить две недели. "Мы не собираемся ждать саммита в Мадриде для принятия решения", - отметил собеседник агентства.

После завершения процесса вступления стран в НАТО протоколы должны быть ратифицированы каждым из 30 государств-членов альянса. Это может занять несколько месяцев. Вместе с тем с учетом угрозы для государств, исходящей от РФ, все члены НАТО, вероятно, приложат усилия к тому, чтобы завершить ратификацию в кратчайшие сроки, указывает dpa.

Членство в НАТО поддерживают 76% жителей Финляндии

После российского вторжения в Украину и в Швеции, и в Финляндии, как показывают опросы, вопрос о вступлении в НАТО впервые получил поддержку большинства жителей. В Финляндии, по данным исследования, опубликованным 9 мая радиостанцией Yle, за членство в альянсе выступают 76% респондентов. Это самый высокий показатель за все время. Против высказались 12%, еще 11% опрошенных не смогли определиться с ответом. В марте решение о вступлении в НАТО поддерживали 62% жителей страны.

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