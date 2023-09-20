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В Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы

Сергей Ромашенко
20 сентября 2023 г.

Автомобиль с российскими военнослужащими попал под огонь из стрелкового оружия, сообщило Минобороны РФ. Оно не уточнило, сколько солдат находилось в машине.

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Российский миротворец в Нагорном Карабахе
Российский миротворец в Нагорном КарабахеФото: Alexander Ryumin/TASS/dpa/picture alliance

В Нагорном Карабахе в среду, 20 сентября, попал под обстрел автомобиль с российскими военнослужащими, все они погибли, сообщило министерство обороны России. Согласно его данным, инцидент произошел "во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг".

Обстрел велся из стрелкового оружия. Кто стрелял, неизвестно. Сколько военных находилось в машине, Минобороны тоже не уточнило. "Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов", - отметили в министерстве.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Азербайджан 19 сентября начал обстрелы территории Нагорного Карабаха, подконтрольные непризнанной "Нагорно-Карабахской республикой" (НКР), с целью "восстановления конституционного строя". Примерно через сутки воюющие стороны при посредничестве российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня.

Российский миротворческий контингент находится в Нагорном Карабахе с 2020 года в соответствии с трехсторонними соглашениями, которые заключили Азербайджан, Армения и Россия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 сентября назвал происходящее в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана, подчеркнув, что "де-юре речь идет о действиях Азербайджана на своей территории".

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