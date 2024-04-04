В Мурманской области на губернатора напали с ножом

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доставлен в больницу после того, как на него напал мужчина с ножом.

В Апатитах Мурманской области мужчина с ножом напал на губернатора региона Андрея Чибиса. Преступник подошел к чиновнику, когда тот выходил из ДК после встречи с местными жителями, и пырнул его ножом в живот, пишет в четверг, 4 апреля, издание "Мурманский вестник".

Чибиса доставили в больницу - подробности о его состоянии не сообщаются, но, по данным СМИ, до этого он смог сам дойти до автомобиля. РБК со ссылкой на пресс-службу губернатора пишет, что ему может потребоваться операция.

Нападавший задержан, им оказался 42-летний житель Апатитов, пишут местные СМИ. При задержании он был ранен в ногу. Мотивы мужчины неизвестны.

Чибиса критиковали за "реновацию" в регионе

Андрей Чибис - член партии "Единая Россия, он занимает пост губернатора Мурманской области с сентября 2019 года. До соответствующих выборов президент РФ Владимир Путин назначил Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора региона.

Предшественницей Чибиса на посту была Марина Ковтун, но в марте 2019 года она попросила Путина об отставке, что произошло наряду с другими подобными просьбами от ряда глав регионов РФ - российские СМИ называют подобные тенденции жаргонным словом "губернаторопад".

Во время правления Чибиса в Мурманской области началась так называемая "реновация", которая в том числе затронула порты и закрытые военные городки в регионе. В 2023 году в правительстве РФ отмечали недостаточную скорость проведения этих мероприятий в Мурманской области, писал ранее РБК. При этом Чибис на соответствующем заседании заявил, что на эти меры потребуется как минимум 283,5 млрд рублей.

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