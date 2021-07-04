 В Москве задержали собравшихся на митинг против принудительной вакцинации | Новости из Германии о России | DW | 04.07.2021

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Россия

В Москве задержали собравшихся на митинг против принудительной вакцинации

По данным "ОВД-Инфо", пришедшие на Пушкинскую площадь хотели подписать коллективное письмо против принудительной вакцинации. Правозащитники сообщили о шести задержанных.

Протестующие на Пушкинской площади в Москве

Протестующие на Пушкинской площади в Москве (фото из архива)

В Москве задержали шесть противников принудительной вакцинации, которые собирались провести митинг. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщил независимый правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на одну из попавших в автозак - Надежду Краюшкину. По данным портала, собравшиеся на Пушкинской площади хотели подписать коллективное письмо против обязательных прививок от коронавируса.

Задержанных собирались доставить в отдел МВД по Тверскому району российской столицы. К ним выехал адвокат от "ОВД-Инфо" - Сергей Тельнов. Позднее стало известно, что его в отделение не пустили. Что именно вменяется задержанным в вину - пока не уточняется. 

Первый митинг прошел в июне

Первый митинг против обязательной вакцинации состоялся 26 июня в Новопушкинском сквере Москвы. Мероприятие хотели провести в формате встречи с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным. Акцию прервала полиция, тогда задержали не менее восьми человек.

Ранее, 15 июня, главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, в соответствии с которым привить от коронавируса должны 60 процентов работающих в определенных отраслях. Речь идет, в частности, о лицах, задействованных в сфере торговли, общественного питания, в клиентских подразделениях банков и почты, в салонах красоты, массажных салонах, банях и саунах, в фитнес-клубах, бассейнах и других физкультурно-оздоровительных комплексах, а также в многофункциональных центрах предоставления госуслуг.

Впервые с января - более 25 тыс. новых случаев заражения за сутки

По официальным данным федерального оперативного штаба на 4 июля, с начала пандемии в России выявлен 5 610 941 инфицированный, от COVID-19 умерли 137 925 человек. Впервые со 2 января зарегистрировали более 25 тыс. (25 142) новых случаев заражения за сутки.

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    Автор: Владимир Дорохов


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