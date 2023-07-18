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В Москве задержан пытавшийся поджечь Мавзолей Ленина

Сергей Ромашенко
25 мин. назад

Мужчина бросил в Мавзолей бутылку с зажигательной смесью. Только в феврале пьяный мужчина попытался украсть из Мавзолея тело Ленина.

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Мавзолей Ленина
Фото: picture-alliance/dpa/J. Kalaene

В Москве мужчина бросил в Мавзолей Ленина на Красной площади бутылку с зажигательной смесью, сообщили Telegram-каналы Baza и Shot. Согласно сообщениям, злоумышленник - 37-летний Константин Стачуков из Читы - устроил эту выходку вечером 17 июля накануне своего дня рождения. Брошенная им бутылка с зажигательно смесью разбилась о брусчатку и воспламенилась. Мавзолей не пострадал.

Поджигатель был задержан. В отношении него возбуждено административное дело по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Он будет доставлен в суд уже 18 июля.

Мумию Ленина пытались украсть

Тело Владимира Ленина
Фото: picture-alliance/akg-images

В ночь на 6 февраля полиция задержала мужчину, который попытался украсть тело Ленина из Мавзолея. В отделении полиции 42-летний мужчина, работающий сборщиком мебели, подтвердил намерение похитить мумию  Ленина, но не смог объяснить, для чего. Поскольку задержанный вел себя неадекватно, полиция вызвала скорую помощь.

Медики выявили у злоумышленника психическое расстройство на фоне опьянения. По сообщениям российских СМИ, перед задержанием мужчина "вел себя странно", "говорил что-то несуразное" и ходил вокруг Мавзолея.

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