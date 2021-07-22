В Москве вновь задержана активистка Pussy Riot Флорес

Сотрудники полиции в четверг, 12 августа, задержали активистку арт-группы Pussy Riot Риту Флорес в Москве при выходе из спецприемника. "В 16.15 отпустили из камеры, а в 16.16 загнали в камеру на колесах - едем в отдел", - говорится в опубликованном сообщении в Instagram Флорес.

Активистка провела под стражей 15 суток ареста по административной статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. По словам адвоката Мансура Гильманова, неповиновение требованиям заключалось в отказе предоставить удостоверение личности. По сведениям интернет-портала "Медиазона", во время нахождения в спецприемнике у девушки обнаружили заболевание COVID-19.

В последние месяцы в России продолжается серия задержаний и арестов участников Pussy Riot. Так, активисты Вероника Никульшина и Александр Софеев, с мая неоднократно становившиеся объектами задержаний, в середине июля временно покинули страну.

Смотрите также: