В Москве прошли задержания на акции в поддержку афганских женщин

Как минимум шесть участников акции за права женщин в Афганистане, стоявших в одиночных пикетах у посольства этой страны в Москве в понедельник, 23 августа, были задержаны. Об этом сообщает онлайн-издание "ОВД-Инфо".

Указывается, что среди задержанных - активисты движения "СоцФемАльтернатива" Ксения Безнадежных и "Социалистическая альтернатива" Илья Луховицкий, а также четыре женщины, полные имена которых издание не называет. Все они были доставлены в ОВД "Пресненский".

По словам адвоката Сергея Тельнова, четверых активистов, вероятно, отпустят из отдела полиции после составления протоколов об участии в несогласованной акции. Между тем Ксению Безнадежных оставили в ОВД на ночь в связи с повторным нарушением порядка проведения массового мероприятия.

Права женщин в Афганистане при талибах

После того как в середине августа власть в Афганистане захватила террористическая организация "Талибан", ряд наблюдателей выразили опасения, что, несмотря на заверения талибов в сохранении права женщин учиться и работать, жительницы страны могут подвергнуться насилию и дискриминации, как это было в предыдущий период правления в стране талибов - с 1996 по 2001 год.

Бывшая замминистра Афганистана по делам женщин Хосна Джалил несколькими днями ранее заявила, что не верит в отказ боевиков от своих прежних принципов.

"Они (представители террористической организации "Талибан". - Ред.) обнадеживают, говоря о предоставлении или обеспечении соблюдения основных прав женщин, но это отличается от того, что происходит на практике. Поэтому женщины напуганы, они боятся снова оказаться в заключении в своих собственных домах, как это было во времена режима "Талибана" до 2001 года", - подчеркнула политик.

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