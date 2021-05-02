 Полиция Москвы проверяет инцидент с ложным минированием Театра.doc | Новости из Германии о России | DW | 02.05.2021

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Россия

Полиция Москвы проверяет инцидент с ложным минированием Театра.doc

Показ спектакля "Соседи" был прерван из-за ложного сообщения об угрозе взрыва. Эта постановка основана на свидетельствах участников протестов в Беларуси.

Сцена из спектакля Последняя вечеринка/правозащитники Театра.doc, декабрь 2016 года

Сцена из спектакля "Последняя вечеринка/правозащитники" Театра.doc, декабрь 2016 года

В Москве проводится доследственная проверка из-за ложного анонимного сообщения о минировании здания Российского театра документальной пьесы Театр.doc, из-за чего 1 мая пришлось прервать спектакль "Соседи" о протестах в Беларуси, сообщил источник в правоохранительных органах агентству ТАСС в воскресенье, 2 мая.

"Накануне в 19.58 в дежурную часть отдела МВД России по району Замоскворечье поступила информация о том, что здание театра на Садовнической набережной заминировано. На место были направлены сотрудники полиции с кинологом. В ходе проверки взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были, информация об угрозе взрыва оказалась ложной", - сказал собеседник агентства. По его словам, из здания театра после сообщения о минировании были эвакуированы 55 человек. Спектакль "Соседи" основан на свидетельствах участников протестных акций в Беларуси в августе 2020 года.

Не первый сорванный спектакль

Это уже не первый инцидент, связанный с деятельностью Театра.doc. Так, в 2018 году спектакль "Пытки", который должны были показать в Санкт-Петербурге в день города, 27 мая, на площадке имперсивного шоу "Безликие", был отменен из-за давления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. "Товарищ майор прикрыл Театру.doc лавочку пространства "Безликих" с читками "Пыток" на день города в Питере, но когда нас это останавливало. Как говорят владельцы пространства, им позвонили из ФСБ и пригрозили закрыть их, если "Пытки" у них все же покажем", - написала тогда в соцсети Facebook куратор спектакля и режиссер Театра.doc Заудинова. На сайте театра указывалось, что "Пытки" состоят из "текстов про то, как пытают обычных людей - здесь и сейчас - в современной России".

В августе 2019 года в Москве неизвестные сорвали спектакль Театра.doc "Выйти из шкафа" о гомосексуальности. Вскоре после начала представления двое зрителей выбежали из зала и вернулись в компании десяти человек. Они начали кричать, обвиняя театр в пропаганде гомосексуализма, и мешать актерам. Кроме того, у здания театра стояли люди с гомофобным плакатом.

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  • Владимир Высоцкий

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    После нескольких переделок по требованию цензуры спектакль "Новая Мистерия-буфф", поставленный в Театре имени Ленсовета, в 1969 все же не допустили до премьеры. Режиссер Петр Фоменко на несколько лет был отлучен от профессии. Ему пришлось покинуть театр и уехать из Ленинграда в Грузию. С 1981-го по 2001 годы Фоменко преподавал в ГИТИСе.

  • Опера Тангейзер Тимофея Кулябина

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    Весной 2015 года из-за постановки "Тангейзера" против режиссера Тимофея Кулябина и директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича было возбуждено дело об административном правонарушении. Митрополит Тихон обратился в суд, обвинив их в осквернении религиозных символов и литературы. Дело, в конце концов, закрыли, но директора театра уволили, а оперу сняли с репертуара.

  • Кирилл Серебренников

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

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    Премьера балета "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова должна была состояться в Большом театре еще в июле 2017 года. После генпрогона постановку о судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева перенесли на неопределенный срок. Потом все-таки показали в декабре, но без участия режиссера, находящегося под домашним арестом.

    Автор: Ксения Сафронова


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