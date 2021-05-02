Полиция Москвы проверяет инцидент с ложным минированием Театра.doc

В Москве проводится доследственная проверка из-за ложного анонимного сообщения о минировании здания Российского театра документальной пьесы Театр.doc, из-за чего 1 мая пришлось прервать спектакль "Соседи" о протестах в Беларуси, сообщил источник в правоохранительных органах агентству ТАСС в воскресенье, 2 мая.
"Накануне в 19.58 в дежурную часть отдела МВД России по району Замоскворечье поступила информация о том, что здание театра на Садовнической набережной заминировано. На место были направлены сотрудники полиции с кинологом. В ходе проверки взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были, информация об угрозе взрыва оказалась ложной", - сказал собеседник агентства. По его словам, из здания театра после сообщения о минировании были эвакуированы 55 человек. Спектакль "Соседи" основан на свидетельствах участников протестных акций в Беларуси в августе 2020 года.
Не первый сорванный спектакль
Это уже не первый инцидент, связанный с деятельностью Театра.doc. Так, в 2018 году спектакль "Пытки", который должны были показать в Санкт-Петербурге в день города, 27 мая, на площадке имперсивного шоу "Безликие", был отменен из-за давления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. "Товарищ майор прикрыл Театру.doc лавочку пространства "Безликих" с читками "Пыток" на день города в Питере, но когда нас это останавливало. Как говорят владельцы пространства, им позвонили из ФСБ и пригрозили закрыть их, если "Пытки" у них все же покажем", - написала тогда в соцсети Facebook куратор спектакля и режиссер Театра.doc Заудинова. На сайте театра указывалось, что "Пытки" состоят из "текстов про то, как пытают обычных людей - здесь и сейчас - в современной России".
В августе 2019 года в Москве неизвестные сорвали спектакль Театра.doc "Выйти из шкафа" о гомосексуальности. Вскоре после начала представления двое зрителей выбежали из зала и вернулись в компании десяти человек. Они начали кричать, обвиняя театр в пропаганде гомосексуализма, и мешать актерам. Кроме того, у здания театра стояли люди с гомофобным плакатом.
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Театр.doc
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Театр имени Всеволода Мейерхольда
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Театр на Таганке
Премьера "Гамлета" с Владимиром Высоцким в Театре на Таганке состоялась в 1971 году. В советское время театр постоянно преследовали запреты. Уже в 1968 году запретили "Живого" по повести Бориса Можаева. Позже снимали и другие спектакли, в том числе легендарую постановку "Мастера и Маргариты". Художественного руководителя Юрия Любимова лишили гражданства. "Гамлета" сняли после смерти Высоцкого.
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Опера "Тангейзер"
Весной 2015 года из-за постановки "Тангейзера" против режиссера Тимофея Кулябина и директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича было возбуждено дело об административном правонарушении. Митрополит Тихон обратился в суд, обвинив их в осквернении религиозных символов и литературы. Дело, в конце концов, закрыли, но директора театра уволили, а оперу сняли с репертуара.
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Балет "Нуреев"
Премьера балета "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова должна была состояться в Большом театре еще в июле 2017 года. После генпрогона постановку о судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева перенесли на неопределенный срок. Потом все-таки показали в декабре, но без участия режиссера, находящегося под домашним арестом.
Автор: Ксения Сафронова