 В Москве полицейский напал на журналиста ″Медиазоны″ | Новости из Германии о России | DW | 30.06.2021

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Россия

В Москве полицейский напал на журналиста "Медиазоны"

Корреспондент "Медиазоны" пытался снять на видео жесткое задержание, но под воздействием силы должен был удалить все снятое.

Полиция в Москве

Сотрудник полиции в среду, 30 июня, напал на корреспондента "Медиазоны" Никиту Сологуба, который пытался снять жесткое задержание неизвестного человека. Об этом сам Сологуб сообщил своему изданию. По его словам, силовик зажимал голову закованного в наручники задержанного между ног, а после того, как увидел, что Сологуб это снимает, схватил его за большой палец и потребовал удалить снимки, при этом пригрозив сломать корреспонденту руку.

Коллега полицейского пообещал журналисту "срезать его татуировку вместе с кожей". После того как Сологуб удалил фото и видео инцидента, его отпустили.

"Медиазону" могут признать иноагентом

Между тем издание "Медиазона" могут объявить в России иноагентом. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в июне направила в компетентные органы информацию о нарушении "Медиазоной" законодательства об иноагентах.

"Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер", - цитируется в заявлении слова главы комиссии, депутата Василия Пискарева.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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