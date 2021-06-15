Издание "Медиазона" могут признать в России "иноагентом"

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в компетентные органы информацию о нарушении изданием "Медиазона"законодательства об иноагентах. Об этом во вторник, 16 июня, сообщила пресс-служба комитета по безопасности и противодействию коррупции. "Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер", - цитируется в заявлении слова главы комиссии, депутата Василия Пискарёва.

Он, в частности, пояснил, что издание уже попадало в поле зрения думской комиссии в связи с тем, что его деятельность "рекламировала нежелательная в России НПО "Пражский центр гражданского общества". По словам Пискарева, в комиссию с предложением включить "Медиазону" в реестр иноагентов обратился Фонд защиты национальных ценностей.

"Медиазона" продолжит работу

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов уверен, что даже если издание признают "иностранным агентом", оно продолжит работу. "Медиазона" будет работать так же, как и раньше. Мы уверены, что наши читатели будут поддерживать и подписываться на регулярные пожертвования только сильнее, а само издание будет исполнять свою работу все лучше и лучше, рассказывая о том, что происходит в России", - рассказал Верзилов интернет-изданию "Медуза".

Защитники национальных интересов

"Фонд защиты национальных ценностей" позиционирует себя как некоммерческая организация, работа которой направлена на защиту национальных интересов РФ. "Деятельность организации также включает в себя общественный контроль в интернете, анализ фактов вмешательства отдельных государств во внутреннюю политику суверенных держав, содействие общественности разных стран в сохранении традиций", - отмечается на странице фонда в Интернете.

Учредителем фонда является член Общественной палаты РФ, российский телевизионный журналист и медиа-менеджер Александр Малькевич, которого некоторые СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, более известным как "повар Путина". Сам Малькевич включен президентом США Джо Байденом в список лиц, в отношении которых введены персональные санкции.

Среди экспертов фонда - депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, а также Мария Бутина, получившая широкую известность в России после ареста в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. В рамках сделки с правосудием она признала свою вину, была приговорена к 18 месяцам тюрьмы и после отбытия части срока депортирована в Россию.

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