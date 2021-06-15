Издание "Медиазона" могут признать в России "иноагентом"

В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ считают, что издание получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в компетентные органы информацию о нарушении изданием "Медиазона"законодательства об иноагентах. Об этом во вторник, 16 июня, сообщила пресс-служба комитета по безопасности и противодействию коррупции. "Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер", - цитируется в заявлении слова главы комиссии, депутата Василия Пискарёва.
Он, в частности, пояснил, что издание уже попадало в поле зрения думской комиссии в связи с тем, что его деятельность "рекламировала нежелательная в России НПО "Пражский центр гражданского общества". По словам Пискарева, в комиссию с предложением включить "Медиазону" в реестр иноагентов обратился Фонд защиты национальных ценностей.
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов уверен, что даже если издание признают "иностранным агентом", оно продолжит работу. "Медиазона" будет работать так же, как и раньше. Мы уверены, что наши читатели будут поддерживать и подписываться на регулярные пожертвования только сильнее, а само издание будет исполнять свою работу все лучше и лучше, рассказывая о том, что происходит в России", - рассказал Верзилов интернет-изданию "Медуза".
"Фонд защиты национальных ценностей" позиционирует себя как некоммерческая организация, работа которой направлена на защиту национальных интересов РФ. "Деятельность организации также включает в себя общественный контроль в интернете, анализ фактов вмешательства отдельных государств во внутреннюю политику суверенных держав, содействие общественности разных стран в сохранении традиций", - отмечается на странице фонда в Интернете.
Учредителем фонда является член Общественной палаты РФ, российский телевизионный журналист и медиа-менеджер Александр Малькевич, которого некоторые СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, более известным как "повар Путина". Сам Малькевич включен президентом США Джо Байденом в список лиц, в отношении которых введены персональные санкции.
Среди экспертов фонда - депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, а также Мария Бутина, получившая широкую известность в России после ареста в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. В рамках сделки с правосудием она признала свою вину, была приговорена к 18 месяцам тюрьмы и после отбытия части срока депортирована в Россию.
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