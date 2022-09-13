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Дочь Ислама Каримова Гульнара Каримова
Гульнара Каримова (фото из архива)Фото: Imago/Russian Look
Правосудие и законРоссия

В Москве конфисковали шесть квартир Гульнары Каримовой

Ольга Лебедева
20 мин. назад

Российский суд принял решение о конфискации недвижимости, принадлежащей отбывающей тюремный срок дочери первого президента Узбекистана.

https://www.dw.com/ru/v-moskve-konfiskovali-sest-kvartir-gulnary-karimovoj/a-63108868

В Москве по решению российского суда конфискованы шесть квартир старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Доходы от продажи принадлежавшей Гульнаре Каримовой недвижимости поделят Россия и Узбекистан, заявил во вторник, 13 сентября, замминистра юстиции Узбекистана Музраф Икрамов. 

В настоящее время идет процесс исполнения решений московского суда, указал далее Икрамов.

Каримова отбывает длительный срок лишения свободы

Гульнара Каримова отбывает длительный срок в Узбекистане по делам о хищении и вымогательстве. В августе 2015 года Гульнара Каримова, известная как певица и дизайнер, была признана виновной в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев по нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Гульнару Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По заключению американского Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки и занимался вымогательством".

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