В Могилеве задержан журналист Александр Бураков

В Могилеве в среду, 5 августа, был задержан журналист Александр Бураков-старший, сотрудничающий с медиакомпанией Deutsche Welle (DW). Об этом сообщил заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий. По его словам, Буракова остановили сотрудники Государственной автомобильной инспекции (ГАИ), сославшись на то, что его машина числится "в угоне".

Как уточнил белорусский правозащитный центр "Весна", примерно 19.00 по местному времени (совпадает с мск) журналист был остановлен патрулем ГАИ на улице Космонавтов на северо-западе Могилева.

Буракова допрашивает сотрудник криминальной милиции

По словам самого Буракова, сотрудник инспекции заявил, что его подозревают в "перевозке контрафактного алкоголя", и потребовал открыть багажник. После того как алкоголя там не нашли, майор милиции Станислав Рубанов высказал предположение, что автомобиль, на котором корреспондент ездил с 2013 года, может находиться в угоне. Он проверил идентификационный номер транспортного средства (VIN) и сообщил Александру Буракову о его задержании, так как VIN якобы может быть поддельным.

Журналиста доставили в отдел внутренних дел администрации Ленинского района Могилева. На 19.50 по местному времени Александра Буракова допрашивал сотрудник уголовной милиции. О предъявлении ему обвинений пока не сообщается.

Задержан активист Хамратов

Позже стало известно, что 5 августа сотрудники ГАИ задержали и могилевского активиста Александра Хамратова. Как сообщил правозащитник Борис Бухель, Хамратову ставят в вину "неподчинение требованиям сотрудника ГАИ" - тот якобы не предоставил водительское удостоверение по требованию милиции.

В мае над Александром Бураковым состоялся суд по делу об участии в несанкционированных акциях в поддержку известного блогера Сергея Тихановского. Репортера приговорили к 10 суткам административного ареста за участие в двухминутной акции. Сам журналист говорил DW, что он присутствовал на акции как сотрудник СМИ и правозащитник.

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