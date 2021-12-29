 В МИД ФРГ раскритиковали обязательный медосмотр для ряда иностранцев в РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 29.12.2021

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Германия

В МИД ФРГ раскритиковали обязательный медосмотр для ряда иностранцев в РФ

Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ обещают собрать информацию обо всех случаях обеспокоенности новыми правилами, обязывающими ряд иностранцев и членов их семей в РФ к регулярной проверке на сифилис, ВИЧ и наркотики.

Скорая помощь в Новгородской области

Скорая помощь в Новгородской области (фото из архива)

Правительство Германии раскритиковало введенные властями России новые правила для иностранцев, включая граждан ФРГ, приезжающих в РФ на срок свыше трех месяцев. Эти правила обязывают иностранцев проходить медосмотр, чтобы получить разрешение на длительное пребывание и работу. В министерстве иностранных дел Германии в среду, 29 декабря, заявили, что разделяют беспокойство многих организаций и компаний, работающих в России, по поводу возможного отрицательного влияния нововведений на экономическое, научное и общественное сотрудничество с Москвой.

Мы соберем всю информацию об "этих случаях обеспокоенности и, конечно же, продолжим их обсуждение с российской стороной", указала представительница МИД ФРГ.

Регулярные медосмотры

С 29 декабря иностранцы и члены их семей старше 7 лет обязаны предоставлять в МВД РФ справки о проверке на наркотики и отсутствие инфекционных заболеваний, среди которых - ВИЧ, сифилис, проказа, туберкулез и коронавирус. Кроме того, требуется пройти рентгенологическое обследование, сдать отпечатки пальцев и биометрическую фотографию. Согласно закону, иностранцы обязаны проходить медосмотр в учреждениях МВД России.

Срок действия результатов медкомиссии для разрешения на временное проживание в РФ, вида на жительство, патента, разрешения на работу составляет три месяца с даты выдачи.

Эксперты предсказывают массовый отток высококвалифицированных иностранных специалистов

В Германо-российской внешнеторговой палате (AHK) уже заявили, что в средне- и долгосрочной перспективе такая мера может привести к массовому оттоку из России высококвалифицированных иностранных специалистов и топ-менеджеров, а также прямых иностранных инвестиций в российскую экономику.

Союз журналистов Германии (DJV) 29 декабря призвал главу МИД ФРГ Анналену Бербок (Annalena Baerbock) "отчетливо дать понять российским властям, что Германия не примет подобное обращение со своими журналистами и другими гражданами как должное".

На запрос агентства dpa в МИД РФ заявили, что позаботятся о "благоприятных условиях" для представителей СМИ и членов их семей.

Путин подписал поправки в июле

Новые нормы представляют собой поправки в законы "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации". Депутаты Госдумы одобрили изменения 15 июня 2021 года, президент РФ Владимир Путин подписал их 1 июля.

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