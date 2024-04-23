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Два вертолета ВМС Малайзии столкнулись на репетиции парада

Даниил Сотников
23 апреля 2024 г.

Судя по опубликованному видео, вертолет задел винтом летевшую рядом машину, после чего оба упали на землю.

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Обломки столкнувшихся вертолетов в Малайзии
На месте крушения вертолетов в МалайзииФото: Fire and Rescue Department of Malaysia/Xinhua News Agency/picture alliance

В Малайзии во время репетиции военно-морского парада в честь 90-летия Королевских морских сил столкнулись в воздухе два военных вертолета, в результате чего погибли все 10 членов обоих экипажей, сообщает во вторник, 23 апреля, агентство Reuters со ссылкой на заявление Королевских морских сил страны.

Авария произошла на военно-морской базе Лумут в западном штате Перак в 9.32 по местному времени. На видео, опубликованном местными СМИ, видно, как несколько вертолетов летят строем и винт одной из машин задевает летевший рядом вертолет, после чего оба падают. Позже власти уточнили, что в столкновении участвовали вертолеты AgustaWestland AW139 и Eurocopter Fennec. Один из них упал на стадионе военной базы, второй - в бассейн спортивного комплекса.

В ВМС Малайзии сообщили, что начато расследование происшедшего, причины крушения пока не называются. Парад в честь 90-летия военно-морских сил Малайзии был запланирован на 27 апреля

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