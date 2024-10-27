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В Литве проходит второй тур парламентских выборов

Сергей Ромашенко
27 октября 2024 г.

Во втором туре оспаривается вторая половина депутатских мандатов в Сейме. Оппозиционные социал-демократы имеют хорошие шансы на успех.

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Голосование в Литве
Голосование в ЛитвеФото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

В Литве в воскресенье, 27 октября, проходит второй тур выборов в однопалатный парламент - Сейм. По результатам голосования определится судьба второй половины депутатских мест.

Оппозиционные социал-демократы, завоевавшие в первом туре в середине октября больше мест, чем все другие партии, надеются получить еще 35 мандатов. Это позволит им оттеснить с лидерских позиций ныне правящую консервативную партию "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы".

Победа социал-демократов может привести к коррективам во внутренней политике, но все крупнейшие партии Литвы придерживаются фактически одной и той же позиции во внешней политике, отмечает агентство AFP.

Страх перед российской военной угрозой

Бывшая советская республика с населением 2,8 млн человек, граничащая непосредственно с Россией, опасается стать следующей целью российской агрессии в случае победы Москвы в войне против Украины.

Поэтому все крупные литовские партии решительно выступают за дальнейшую помощь Украине и сохранение или даже увеличение расходов на оборону.

 

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