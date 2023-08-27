В Курске беспилотник врезался в многоэтажный дом
В Курске в один из многоквартирных жилых домов, по предварительной информации, минувшей ночью врезался беспилотник, сообщил утром в воскресенье, 27 августа, местный губернатор Роман Старовойт.
"На некоторых этажах выбиты стекла, - написал он в своем Telegram-канале, добавив, что пострадали несколько стекол в расположенном поблизости корпусе инженерного факультета Курского аграрного университета на улице Карла Маркса. - Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал".
Глава региона отметил, что власти оценивают масштаб причиненного ущерба, и пообещал помочь жителям в восстановлении испорченного имущества.
Минобороны РФ заявляло о сбитых дронах
Ранее Минобороны России заявило, что территория Курской и Брянской областей подверглась атаке двух БПЛА самолетного типа, которые были обнаружены и уничтожены в полете, - по утверждению российского военного ведомства их сбили средствами ПВО. О повреждениях и жертвах не сообщалось. Также не уточняется, идет ли речь о том же самом беспилотнике, который врезался курскую многоэтажку.
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