В Кот-д'Ивуаре впервые за 27 лет выявлено заражение лихорадкой Эбола

На западе Африки в Кот-д'Ивуаре впервые за 27 лет выявлен случай инфицирования лихорадкой Эбола. Об этом в ночь на воскресенье, 15 августа, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Как уточняется, заразившийся смертельно опасным заболеванием пациент прибыл в страну автотранспортом из соседней Гвинеи 12 августа. После того, как у него поднялась температура, его госпитализировали, сейчас пациент находится в больнице Абиджана - крупнейшего города Кот-д'Ивуара.
Как отметили в ВОЗ, это первый случай заболевания лихорадкой Эбола в стране с 1994 года. Болезнь, вызванная вирусом Эбола, приводит к жару и внутренним кровотечениям и очень часто заканчивается летальным исходом.
ВОЗ не нашла связи со вспышкой в Гвинее
По данным ВОЗ, нет никаких доказательств связи выявленного случая заражения со вспышкой инфекции в соседней Гвинее в феврале этого года. В ВОЗ намерены оказать поддержку правительству Кот-д'Ивуара. Организация направит в западноафриканскую республику группу экспертов, чтобы помочь в отслеживании контактов и лечении зараженного.
В феврале власти Гвинеи сообщили о новой вспышке лихорадки Эбола . По данным ВОЗ, с того момента в стране скончались 12 пациентов с этим заболеванием.
Во время последней вспышки заболевания в Западной Африке в 2014-2016 годах в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне этим вирусом заразились около 28 тысяч человек, свыше 11 000 пациентов умерли. В июне 2020 года было объявлено о победе над вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, длившуюся почти два года. Там вирус привел к смерти почти 2300 человек. Однако с начала февраля там снова были зафиксированы случаи заражения.
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Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает
Даллас, США
Техасские полицейские оцепляют подходы к дому медсестры, у которой обнаружен вирус Эбола. Это второй случай заражения опасной болезнью за пределами Западной Африки, о котором стало известно широкой общественности. До этого в испанской столице Мадриде заболела 44-летняя медсестра, ухаживавшая за пациентом с диагнозом Эбола.
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Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает
Мелианду, Гвинея
Все началось в деревне Мелианду в Гвинее. 6 декабря 2013 года здесь умер двухлетний ребенок, который, видимо, и стал первой жертвой нынешней эпидемии вируса Эбола. Вскоре он убил сестру, мать и бабушку ребенка. В марте 2014 года министерство здравоохранения Гвинеи оповестило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке болезни. Сегодня эпидемией охвачены Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия.
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Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает
Женева, Швейцария
Вирус Эбола передается при прямом контакте с жидкостями человека - кровью, выделениями, рвотной массой. Поэтому в особой опасности члены семьи больного, а также медицинский персонал. Однако они вполне эффективно могут обезопасить себя с помощью защитных костюмов и тщательной дезинфекции, утверждает штаб-квартира ВОЗ в Женеве. Тем не менее вирусом заразились уже свыше 400 медработников.
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Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает
Франкфурт-на-Майне, Германия
14 октября умер 56-летний сотрудник ООН, заразившийся в Либерии и перевезенный в Лейпциг на лечение. Тем временем в изоляторе университетской клиники Франкфурта-на-Майне медики борятся за жизнь еще одного пациента с диагнозом Эбола. Как заявил 13 октября министр здравоохранения ФРГ Херман Грёэ (Hermann Gröhe), вероятность вспышки смертоносной болезни в самой Германии "очень, очень низкая".
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Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает
Лондон, Великобритания
В крупнейшем аэропорте Европы Хитроу 14 октября начался специальный медицинский осмотр пассажиров, прибывающих из стран, затронутых Эболой. 17 октября британские власти объявили, что измерение температуры и анкетирование будут проводиться во всех аэропортах Лондона, а также в Манчестере и Бирмингеме. Аналогичные меры уже применяются, к примеру, в США, Канаде, Франции, Чехии, Казахстане.
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Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает
Дакар, Сенегал
ВОЗ 17 октября официально объявила о том, что вспышку вируса Эбола в Сенегале можно считать законченной. Единственный случай заражения был зафиксирован 29 августа у молодого человека, прибывшего в Дакар из соседней Гвинеи. Его удалось вылечить, и он уже вернулся на родину. В Сенегале среди населения развернута широкая разъяснительная работа об опасности вируса и методах профилактики.
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Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает
Милан, Италия
Борьба с вирусом Эбола обсуждалась 16-17 октября на саммите форума "Европа - Азия" (АСЕМ) в Милане. В заключительном заявлении встречи, в которой участвовали около 50 глав государств и правительств, отмечается, что вирус "представляет серьезную угрозу для здоровья и безопасности во всем мире". В документе подчеркивается необходимость выработки общей стратегии противодействия заболеванию.
Автор: Петер Хилле, Андрей Гурков