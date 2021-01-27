 В Гвинее зафиксирована новая вспышка Эболы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.02.2021

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Мир

В Гвинее зафиксирована новая вспышка Эболы

Власти Гвинеи заявили об эпидемии Эболы после семи подтвержденных случаев инфицирования. Четыре пациента скончались. В ДР Конго также зарегистрированы три случая заражения опасным вирусом.

Demokratische Republik Kongo | Ebola Ausbruch | Krankenhaus

В Гвинее, по данным местных властей, четыре человека умерли в результате новой вспышки лихорадки Эбола. Всего же в западноафриканской стране, точнее в городе Нзерекоре на юго-востоке Гвинеи, зарегистрированы семь случаев заражения вирусом этого опасного заболевания, сообщил в воскресенье, 14 февраля, представитель министерства здравоохранения в Конакри.

Гвинейские власти говорят об эпидемии, однако повторное возникновение Эболы в стране должна еще подтвердить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая пообещала предоставить немедленную помощь. Вирусная инфекция Эболы приводит к жару и внутренним кровотечениям и очень часто заканчивается летальным исходом.

Во время последней вспышки заболевания в Западной Африке в 2014-2016 годах в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне этим вирусом заразились около 28 тысяч человек, 11 310 пациентов умерли. В июне 2020 года было объявлено о том, что удалось победить вспышку в Демократической Республике Конго, которая длилась почти два года и привела к смерти почти 2300 человек. Однако с начала февраля там снова зафиксированы уже три случая заражения.

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  • Групповое фото участников АСЕМ в Милане

    Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает

    Милан, Италия

    Борьба с вирусом Эбола обсуждалась 16-17 октября на саммите форума "Европа - Азия" (АСЕМ) в Милане. В заключительном заявлении встречи, в которой участвовали около 50 глав государств и правительств, отмечается, что вирус "представляет серьезную угрозу для здоровья и безопасности во всем мире". В документе подчеркивается необходимость выработки общей стратегии противодействия заболеванию.

    Автор: Петер Хилле, Андрей Гурков


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Сенсация в поисках противоядия лихорадке Эбола? (01.08.2015)

Контекст

Немецкий врач: Мы были настоящими солдатами на войне с Эболой

С марта 2014 года более 23 тысяч человек заразились вирусом Эбола. По меньшей мере 9 350 из них погибли. С начала 2015 года число новых случаев заражения стало сокращаться, однако болезнь все еще не побеждена.  

Эбола: борьбу с эпидемией затрудняют предрассудки и традиции

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"Врачи без границ": Запад должен делать больше для борьбы с вирусом Эбола

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