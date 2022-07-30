 В Конгрессе США поддержали запрет полуавтоматического оружия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.07.2022

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Мир

В Конгрессе США поддержали запрет полуавтоматического оружия

Палата представителей Конгресса США одобрила запрет 200 с лишним видов полуавтоматических винтовок, включая AR-15. Эксперты ожидают, что законопроект не пройдет через Сенат.

Полуавтоматическая винтовка AR-15

Полуавтоматическая винтовка AR-15

Палата представителей Конгресса США поддержала запрет некоторых видов полуавтоматического оружия. Голоса в контролируемой Демократической партией нижней палате в пятницу, 29 июля, распределились по партийным линиям. В поддержку высказались 217 законодателей, против - 213. Эксперты ожидают, что через Сенат, где у демократов - 50 мест, и необходимо одобрение еще минимум 10 республиканцев, законопроект не пройдет.

Оружейная реформа по-прежнему вызывает глубокие разногласия в США - несмотря на волну смертоносных массовых расстрелов в последнее время. В Палате представителей только два республиканца присоединились к демократам в поддержку запрета.

Байден приветствовал итоги голосования

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала законопроект "важнейшим шагом в борьбе со смертельной эпидемией насилия с применением оружия в нашей стране".

Продажа оружия в Нью-Джерси

Продажа оружия в Нью-Джерси (фото из архива)

Президент Джо Байден приветствовал итоги голосования, отметив: "Большинство американцев согласны с этими действиями, отвечающими здравому смыслу". Байден сыграл важную роль в обеспечении действовавшего ранее запрета на полуавтоматическое оружие в бытность сенатором в 1994 году.

Запрет на полуавтоматическое и другое штурмовое оружие был принят в США в 1994 году сроком на 10 лет и после истечения данного периода не был продлен, что привело к резкому росту продаж.

Среди видов оружия, перечисляемого в одобренном теперь Палатой представителей законопроекте, - 200 с лишним видов полуавтоматических винтовок, включая AR-15, и пистолетов. Документ делает незаконными их продажу, импорт, производство или передачу другим лицам.

Республиканцы считают голосование популизмом

"Мы будем продолжать защищать права всех законопослушных владельцев оружия, которые в рамках норм безопасности используют, хранят и носят при себе огнестрельное оружие, включая AR-15", - в свою очередь отметил Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки).

Многие из членов Республиканской партии считают голосование популистской мерой в преддверии промежуточных выборов 8 ноября.

Ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия

Байден 25 июня подписал закон об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия. Документ предполагал введение более строгих проверок перед продажей оружия лицам в возрасте до 21 года, а также выделение 15 млрд долларов на финансирование услуг по охране психического здоровья граждан и обеспечение безопасности учебных заведений. Кроме того, закон запрещал лицам, осужденным за домашнее насилие, в течение пяти лет приобретать огнестрельное оружие и предусматривал выделение штатам 750 млн долларов в виде грантов на программы антикризисного вмешательства.

Закон был принят на фоне участившихся в стране случаев массовых убийств из огнестрельного оружия. Так, 24 мая в начальной школе города Ювалде в штате Техас в результате стрельбы погибли 19 детей и трое взрослых, включая самого нападавшего.

Незадолго до этого, 15 мая, 18-летний белый мужчина застрелил 10 темнокожих в супермаркете городе Баффало в штате Нью-Йорк.

В результате стрельбы, открытой 4 июля на параде по случаю Дня независимости США в Хайленд-Парке, пригороде Чикаго, погибли не менее шести человек. Еще свыше 40 получили ранения.

В Вашингтоне и еще 300 городах США 11 июня прошли многотысячные митинги сторонников ограничения свободной продажи оружия.

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    Автор: Виталий Кропман


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