В Китае тест на коронавирус теперь делают даже рыбе

В Китае даже рыба, выловленная в море, должна теперь проходить тест на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом агентство dpa сообщает в пятницу, 19 августа. Курсирующий в настоящее время в сети видеоролик, где запечатлено, как в порту Сямэня рыбе открывают пасть и ватной палочкой берут оттуда мазок для теста на ковид, вызвал ажиотаж и забавные комментарии в китайском сегменте интернета.

В ответ на запрос dpa представитель департамента здравоохранения Сямэня подтвердил, что в этом портовом городе действительно проводится тестирование на COVID-19 не только возвращающихся с лова рыбаков, но и привезенной ими рыбы. По его словам, такие проверки проходят в соответствии со специальным распоряжением властей района Цзимэй. Документ был издан в конце июля в связи с опасениями по поводу того, что, выходя в море, китайские рыбаки совершают незаконные сделки с рыбаками из других стран, перекупая у них рыбу.

Китайская политика "нулевого ковида"

Китай, где вирус SARS-CoV-2 был впервые обнаружен в декабре 2019 года, придерживается строгой стратегии "нулевого ковида". Он полностью закрыт для иностранцев. Те немногие приезжие, которым разрешен въезд в страну, обычно должны провести семь дней в гостиничном карантинном номере, а затем три дня находятся под наблюдением. В мегаполисах с миллионным населением людям обычно приходится проходить тестирование каждые три дня. Наличие отрицательного результата теста на COVID-19 в специальном приложении на смартфоне необходимо даже для того, чтобы быть допущенным в магазины, на рынки или в собственный жилой комплекс.

Кроме того, люди должны всюду сканировать себя с помощью мобильного программного приложения COVID-19, чтобы можно было отслеживать их социальные контакты. Любой человек, который определен как контактное лицо зараженного ковидом или как находившийся в "зоне риска", должен самоизолироваться. Те, у кого положительный результат теста на COVID-19, госпитализируются. Порой локдаун вводят в целых кварталах, если среди жителей выявлен зараженный. Но даже несмотря на жесткие меры, самая густонаселенная страна планеты в настоящее время переживает мощнейшую за весь период пандемии вспышку коронавируса, поскольку его последняя разновидность, "омикрон", легко распространяется.

В пятницу Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила о более чем 500 новых случаях заражения COVID-19 и более чем 2000 бессимптомных случаях. Особенно пострадал остров Хайнань. Там застряли десятки тысяч отдыхающих. Сямэньское бюро развития морской деятельности сообщило гонконгской газете South China Morning Post, что, по имеющимся данным, возбудитель инфекции мог быть занесен на Хайнань китайскими рыбаками, которые, предположительно, контактировали в море с рыбаками из других стран. "Мы не единственное место, где это делают", - так ответили на вопрос журналистов по поводу тестирования рыбы и рыбаков на SARS-CoV-2.

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