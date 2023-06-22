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В Китае от взрыва газа в ресторане погиб 31 человек

Сергей Гуща
1 ч. назад

Взрыв бытового газа в ресторане привел к гибели не менее 31 и ранению семи человек в китайском городе Иньчуань.

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Пожарные в Китае
Фото: CFOTO/picture alliance

Как минимум 31 человек погиб в результате взрыва в городе Иньчуань на северо-западе Китая. Взрыв вызвала утечка сжиженного газа в барбекю-ресторане, расположенном в центре города в жилом районе, сообщило государственное информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на региональное отделение компартии. Еще семь посетителей ресторана получили травмы различной степени тяжести, им оказывается помощь.

Инцидент произошел в 20.40 по местному времени (15.40 мск) в среду, 21 июня. В своем репортаже с места происшествия гостелеканал CCTV показал несколько десятков пожарных, дыру в фасаде дома, из которой валил дым, а также усеянную битым стеклом и обломками здания улицу, на которой расположены другие рестораны и бары.  

Взрыв произошел накануне трехдневного фестиваля лодок-драконов, когда многие китайцы посещают рестораны и встречаются с друзьями.

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