В Китае население сокращается второй год подряд

В Китае темпы сокращения населения в минувшем году ускорились. По данным на конец 2023 года, в КНР проживали 1,41 млрд человек - на 2,08 млн меньше, чем годом ранее, сообщило статистическое ведомство в Пекине в среду, 17 января.

В 2022 году население Китая сократилось впервые за шесть десятилетий. Но тогда убыль была не столь значительной, как в 2023 году - население сократилось лишь на 850 тысяч человек.

На фоне трудной демографической ситуации в КНР в минувшем году снизилась и рождаемость. В 2023 году в КНР родились 9,02 млн детей (в 2022 году - 9,56 млн). В то же время на фоне пандемии COVID-19 выросла и смертность - с 10,41 млн в 2022 году до 11,1 млн в 2023-м.

Снижение рождаемости

Китай уже длительное время страдает от сильного снижения рождаемости и старения населения. Последствия "политики одного ребенка", проводившейся на протяжении многих десятилетий, становятся все ощутимее. Ослабление спорного контроля рождаемости с 2016 года (родителям теперь разрешили иметь до трех детей) лишь на короткое время привело к росту рождаемости.

Эксперты связывают сокращение рождаемости в КНР с высокой стоимостью жилья, образования и здравоохранения, а также с желанием все большего числа женщин работать и учиться вместо того, чтобы заводить семью.

В последний раз население Китая сокращалось в 1960 и 1961 годах на фоне сильного голода из-за негативных последствий политики индустриализации ("большого скачка"). Последнее увеличение населения в КНР было зафиксировано в 2021 году - тогда в стране прибавилось 450 тысяч человек. В 2023 году Китай уступил первое место по численности населения Индии.

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