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В Китае автомобиль наехал на толпу, погибли 35 человек

Алексей Волошинов
12 ноября 2024 г.

В городе Чжухай на юге Китая водитель автомобиля умышленно протаранил толпу людей. Погибли 35 человек, еще 43 ранены. Информация подверглась цензуре в китайских СМИ и соцсетях.

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Китайская полиция на месте наезда автомобиля на толпу в городе Чжухай на юге Китая
Китайская полиция на месте наезда автомобиля на толпу в городе Чжухай на юге КитаяФото: dpa/picture alliance

В результате умышленного наезда автомобиля в городе Чжухай на юге Китая погибли 35 человек, еще 43 получили тяжелые ранения, сообщает агентство AP со ссылкой на местную полицию во вторник, 12 ноября.

Подозреваемый - 62-летний мужчина по фамилии Фань, который, по данным правоохранителей, остался недоволен разделом финансовых активов при разводе, после наезда был найден у себя в машине с ножом и ранами на шее, которые, как предполагается, нанес себе сам. "Он находится без сознания, и ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении агентства AP. Агентство уточняет, что инцидент произошел 11 ноября, за день до начала авиасалона Airshow China 2024, который традиционно проходит в Чжухае.

Как отмечает AP, в течение суток после преступления было неясно, сколько человек погибло или ранено. "Во вторник утром поиск информации об инциденте в китайских социальных сетях подвергся жесткой цензуре", - пишут журналисты. Так, при поиске спортивного клуба Weibo, в котором произошел наезд, "было найдено всего несколько сообщений, в которых говорилось лишь, что что-то произошло, без фотографий и подробностей". А статьи китайских СМИ об инциденте, опубликованные в понедельник вечером, были удалены.

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