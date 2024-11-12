В Китае автомобиль наехал на толпу, погибли 35 человек

В результате умышленного наезда автомобиля в городе Чжухай на юге Китая погибли 35 человек, еще 43 получили тяжелые ранения, сообщает агентство AP со ссылкой на местную полицию во вторник, 12 ноября.

Подозреваемый - 62-летний мужчина по фамилии Фань, который, по данным правоохранителей, остался недоволен разделом финансовых активов при разводе, после наезда был найден у себя в машине с ножом и ранами на шее, которые, как предполагается, нанес себе сам. "Он находится без сознания, и ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении агентства AP. Агентство уточняет, что инцидент произошел 11 ноября, за день до начала авиасалона Airshow China 2024, который традиционно проходит в Чжухае.

Как отмечает AP, в течение суток после преступления было неясно, сколько человек погибло или ранено. "Во вторник утром поиск информации об инциденте в китайских социальных сетях подвергся жесткой цензуре", - пишут журналисты. Так, при поиске спортивного клуба Weibo, в котором произошел наезд, "было найдено всего несколько сообщений, в которых говорилось лишь, что что-то произошло, без фотографий и подробностей". А статьи китайских СМИ об инциденте, опубликованные в понедельник вечером, были удалены.