Microsoft объяснил ошибкой исчезновение фото с площади Тяньаньмэнь в поисковике Bing

Компания Microsoft выступила с заявлением о том, почему ее поисковик Bing в течение некоторого времени не выдавал результатов по запросу пользователей, искавших знаменитое фото человека против колонны танков в Пекине в 1989 году. Причина сбоя - "случайная человеческая ошибка", заявили в компании в субботу, 5 июня.

О том, что по запросу "tank man" поисковик Microsoft не показывает искомых изображений и видео, жители разных стран мира, в том числе Германии, Франции и США, сообщали 4 июня, в 32-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь.

В компании подчеркнули, что ошибка была исправлена, а фото и видео через несколько часов вновь можно было найти через поиск. Причины ошибки и ее технические детали объяснены не были.

Bing доступен в Китае

Между тем, поисковик Bing - одна из немногих иностранных поисковых систем, доступных для китайских пользователей, поскольку компания Microsoft пошла навстречу властям КНР и согласилась подвергать цензуре результаты поиска по таким запросам, как "Далай-лама", "площадь Тяньаньмэнь" или "Фалуньгун" (с 1999 года запрещенное в Китае религиозное движение. - Ред.).

Объясняя причины нарушения в поисковой системе, в компании не уточнили, сколько человек из команды разработчиков Bing работает в Китае. Крупнейший центр исследований и разработок Microsoft за пределами США расположен в КНР. В январе компания разместила объявление о вакансии программиста в Китае, который возглавит команду, разрабатывающую технологию поиска изображений Bing, отмечает агентство Associated Press.

"Резня 4 июня"

Танки в Пекине после подавления восстания в 1989 году

Под таким названием вошло в историю жестокое подавление мирных протестов на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года. Демонстранты требовали демократических реформ. В ночь на 4 июня армейские подразделения при участии танков "очистили" площадь. Погибло, по разным данным, от 200 до 1000 человек. Сотни были казнены позже.

Фотография человека с авоськами в руках, противостоящего танковой колонне, была сделана Джеффом Уайднером уже после подавления восстания и обошла СМИ всего мира. Она признана одним из самых символичных снимков за всю историю фотографии.

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