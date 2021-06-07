Microsoft объяснил ошибкой исчезновение фото с площади Тяньаньмэнь в поисковике Bing

Компания Microsoft выступила с заявлением о том, почему ее поисковик Bing в течение некоторого времени не выдавал результатов по запросу пользователей, искавших знаменитое фото человека против колонны танков в Пекине в 1989 году. Причина сбоя - "случайная человеческая ошибка", заявили в компании в субботу, 5 июня.
О том, что по запросу "tank man" поисковик Microsoft не показывает искомых изображений и видео, жители разных стран мира, в том числе Германии, Франции и США, сообщали 4 июня, в 32-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь.
В компании подчеркнули, что ошибка была исправлена, а фото и видео через несколько часов вновь можно было найти через поиск. Причины ошибки и ее технические детали объяснены не были.
Bing доступен в Китае
Между тем, поисковик Bing - одна из немногих иностранных поисковых систем, доступных для китайских пользователей, поскольку компания Microsoft пошла навстречу властям КНР и согласилась подвергать цензуре результаты поиска по таким запросам, как "Далай-лама", "площадь Тяньаньмэнь" или "Фалуньгун" (с 1999 года запрещенное в Китае религиозное движение. - Ред.).
Объясняя причины нарушения в поисковой системе, в компании не уточнили, сколько человек из команды разработчиков Bing работает в Китае. Крупнейший центр исследований и разработок Microsoft за пределами США расположен в КНР. В январе компания разместила объявление о вакансии программиста в Китае, который возглавит команду, разрабатывающую технологию поиска изображений Bing, отмечает агентство Associated Press.
"Резня 4 июня"
Танки в Пекине после подавления восстания в 1989 году
Под таким названием вошло в историю жестокое подавление мирных протестов на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года. Демонстранты требовали демократических реформ. В ночь на 4 июня армейские подразделения при участии танков "очистили" площадь. Погибло, по разным данным, от 200 до 1000 человек. Сотни были казнены позже.
Фотография человека с авоськами в руках, противостоящего танковой колонне, была сделана Джеффом Уайднером уже после подавления восстания и обошла СМИ всего мира. Она признана одним из самых символичных снимков за всю историю фотографии.
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Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь
Один в поле воин
Маленький мужчина с авоськами остановил грохочущую танковую колону. Кто он? Дальнейшая его судьба неизвестна. А фотография, сделанная Джеффом Уайднером уже после подавления восстания на площади Тяньаньмэнь в Пекине, обошла СМИ всего мира. Она признана одним из самых символичных снимков за всю историю фотографии.
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Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь
Богиня демократии
Студенты Академии искусств Пекина за 4 дня создали из пенопласта и папье-маше эту десятиметровую статую прямо напротив портрета председателя Мао. Ранним утром 4 июня в ходе подавления восстания солдаты снесли "Богиню демократии".
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Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь
Поющая сотрудница полиции
В те напряженные дни, предшествующие подавлению китайскими властями восстания, граждане нередко братались с полицией и солдатами, дарили им цветы. Вот и эта сотрудница полиции во весь голос распевает со студентами патриотические песни. Кто мог подумать, что скоро между ними пролягут кровь и смерть.
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Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь
Меж двух огней
Демонстранты с одной стороны, солдаты Китайской народно-освободительной армии - с другой. А между ними женщина, очевидно, случайная прохожая. Снимок сделан 3 июня. А уже поздно вечером и в ночь на 4 июня солдаты 38 армии открыли огонь по безоружным демонстрантам.
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Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь
Трофейное оружие
Тысячи протестующих окружили автобус. На крыше - оружие, захваченное студентами. Несколько дней длилось противостояние между солдатами и демонстрантами. Солдаты то наступали, то отступали в надежде, что у протестующих сдадут нервы, и они без кровопролития очистят площадь.
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Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь
Защита баррикад демократии
Поздним вечером 3 июня протестующие окружили броневик у входа в Дом народных собраний. Он прорвался через баррикады. А солдаты уже готовятся открыть огонь на поражение по демонстрантам на площади Тяньаньмэнь.
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Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь
Горящий бронетранспортер
Вот этот горящий бронетранспортер, который подожгли протестующие недалеко от площади Тяньаньмэнь, - последний снимок, сделанный Джеффом Уайднером вечером 3 июня. Сразу после этого в лицо ему угодил камень. Фотограф получил серьезную контузию. Возможно, жизнь ему спасла только фотокамера, смягчившая удар.
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Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь
Восстание утоплено в крови
4 июня. Грузовик с солдатами Китайской народно-освободительной армии патрулирует улицу перед гостиницей "Пекин". Восстание на площади Тяньаньмэнь утоплено в крови. В этот же день солдаты из другого грузовика открыли огонь по туристам в лобби гостиницы.
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Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь
Портреты героев
5 июня родственники и друзья погибших вышли на улицы Пекина с портретами павших героев. При подавлении восстания войска стреляли разрывными пулями. По данным международной организации Amnesty International, погибли как минимум 300 человек.
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Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь
Власти заметают следы
Выгоревший автобус на проспекте Вечного мира. Демонстранты пытались поджечь военные грузовики и бронетранспортеры. При этом погибли или были ранены и военнослужащие. Власти КНР постарались быстро убрать все свидетельства кровавой бойни.
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Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь
На страже Мао и порядка
Военная охрана и бронетехника перед Запретным городом спустя несколько дней после подавления восстания на площади Тяньаньмэнь.
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Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь
Братья по оружию
Сотрудники Associated Press Джефф Уайднер и Лю Юн Шин перед Запретным городом в Пекине в мае 1989 года - за несколько дней до подавления восстания на площади Тяньаньмэнь.
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Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь
Джефф Уайднер
Джефф Уайднер в Берлине в 2011 году. Его работа, открывающая нашу галерею и запечатлевшая, как мужчина с авоськами останавливает колонну танков, считается одним из наиболее символичных снимков за всю историю фотографии - наряду со снимками первого человека на Луне. Позднее в прессе она получила название "Неизвестный бунтарь".
Автор: Габриэль Домингес, Александр Варкентин