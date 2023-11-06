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В Киеве критикуют слова фон дер Ляйен о прогрессе Украины

Ольга Лебедева
6 ноября 2023 г.

Заявление главы Еврокомиссии о выполнении Киевом требований ЕС на 90 процентов носит негативный характер, поскольку речь идет об экзистенциальных изменениях для страны, считает вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.

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Урсула фон дер Ляйен в Верховной раде
Урсула фон дер Ляйен в Верховной радеФото: Andrii Nesterenko/REUTERS

По данным газеты Financial Times, в Киеве негативно восприняли заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) о прогрессе Украины в выполнении требований в качестве кандидата на вступление в ЕС. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина раскритиковала высказывание фон дер Ляйен о выполнении 90% условий для вступления в Евросоюз, пишет в понедельник, 6 ноября, корреспондент FT, сопровождавший главу брюссельского ведомства в ее состоявшейся накануне поездке в Киев.

"Даже 99,9% - это негативный сигнал для Украины, потому что речь идет об экзистенциальных изменениях страны", - цитирует газета слова Стефанишиной. По ее мнению, из такого заявления фон дер Ляйен Киев может сделать только такой вывод, что у него осталось три дня на выполнение оставшихся 10 процентов задач. "Чем больше мы делаем, тем больше появляется проблем, что не приведет к выполнению 100%", - добавила она.

Фон дер Ляйен выступила с выверенными заявлениями

Как отмечает далее издание, фон дер Ляйен отреагировала на замечание Стефанишиной, выразив уверенность, что власти Украины "смогут достичь своей амбициозной цели" иначать переговоры о вступлении в ЕС в этом году. "Этот риторический скачок подчеркнул тонкость каната, по которому фон дер Ляйен ловко прошла в Киеве", - отмечает издание. FT пишет, что глава Еврокомиссии выступала с тщательно выверенными заявлениями, учитывая позицию скептически настроенных стран ЕС и необходимость поддержать власти Украины.

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с необъявленным визитом 4 ноября - за четыре дня до планируемой публикации Еврокомиссией отчета о прогрессе Украины по семи пунктам, выполнения которых от нее требует ЕС. Оценка Брюсселя имеет ключевое значение для принятия 27 странами ЕС решения о начале официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Выступая в Верховной раде, фон дер Ляйен отметила, что требования выполнены на 90 процентов.

"Вы ведете войну за выживание и в то же время занимаетесь глубоким реформированием страны", - заявила она после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам фон дер Ляйен, Украина достигла нескольких промежуточных целей на пути в ЕС. В частности, она назвала реформу системы юстиции, законодательство, призванное снизить влияние олигархов, и борьбу с отмыванием денег. "Это результат тяжелой работы, и я знаю, что вы доведете до конца другие еще не законченные реформы", - сказала глава Еврокомиссии.

 

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