В канадском Галифаксе самолет загорелся при посадке

У самолета, прибывшего из Сент-Джонса в Галифакс, при посадке не раскрылось шасси. После удара о посадочную полосу загорелся левый бок машины. Пассажиры не пострадали.

Аэропорт канадского города Галифакс был временно закрыт вечером в субботу, 28 декабря, после аварии, случившейся во время посадки рейса 2259 из Сент-Джонса, выполняемого местным авиаперевозчиком PAL Airlines. Как передают канадские и американские СМИ, шасси не раскрылось должным образом, в результате чего самолет накренился, ударившись крылом о взлетно-посадочную полосу, и его левая часть загорелась.

Пилотам все же удалось остановить самолет на земле, после чего пассажиры и они сами эвакуировались. По данным онлайн-издания Express US , никто из 73 пассажиров не получил серьезных травм.

На видео, записанных через иллюминатор видно, как крыло самолета, движущегося на большой скорости по взлетно-посадочной полосе, царапает ее покрытие. Из-под крыла летят искры, видно пламя.

Местные телеканалы показали кадры, на которых видно, как из охваченного пламенем самолета поднимаются густые клубы черного дыма.

По словам пресс-секретаря авиакомпании Air Canada, по заказу которой выполнялся рейс, Питера Фитцпатрика, у самолета "предположительно возникла проблема с шасси".