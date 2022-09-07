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Полиция работает на месте одного из убийств в канадской провинции Саскачеван
Полицейские на месте одного из убийств в канадской провинции СаскачеванФото: Heywood Yu/The Canadian Press/ZUMA/picture alliance
ПреступностьКанада

В Канаде задержан подозреваемый в убийстве десяти человек

Сергей Гуща
1 ч. назад

Мужчину задержали рядом с городком Ростерн в провинции Саскачеван. Его подозревают в убийстве 10 и ранении 18 человек с использованием ножа.

https://www.dw.com/ru/v-kanade-zaderzan-podozrevaemyj-v-ubijstve-nozom-desati-celovek/a-63050274

Канадская полиция в среду, 7 сентября, задержала единственного живого подозреваемого в совершении ряда убийств 4 сентября нынешнего года. Мужчина в возрасте 30 лет задержан неподалеку от городка Ростерн в центральной канадской провинции Саскачеван. Согласно данным следствия, он вместе с братом совершил преступления в 13 разных местах, в том числе в резервации Джеймс-Смит-Кри-Фёрст-Нэйшн и деревне Велдон. Всего были убиты 10 и получили ножевые ранения 18 местных жителей.

Тело брата подозреваемого было обнаружено 5 сентября со следами ран, которые, как считает полиция, он не мог нанести себе сам.

Задержанный мужчина известен правоохранительным органам уже более 20 лет. После достижения совершеннолетия он совершил 59 правонарушений, включая кражи и насильственные действия. С подросткового возраста у него имеются проблемы с алкоголем и наркотиками. В 14 лет он начал принимать кокаин.

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