В Канаде задержан подозреваемый в убийстве десяти человек

Мужчину задержали рядом с городком Ростерн в провинции Саскачеван. Его подозревают в убийстве 10 и ранении 18 человек с использованием ножа.

Канадская полиция в среду, 7 сентября, задержала единственного живого подозреваемого в совершении ряда убийств 4 сентября нынешнего года. Мужчина в возрасте 30 лет задержан неподалеку от городка Ростерн в центральной канадской провинции Саскачеван. Согласно данным следствия, он вместе с братом совершил преступления в 13 разных местах, в том числе в резервации Джеймс-Смит-Кри-Фёрст-Нэйшн и деревне Велдон. Всего были убиты 10 и получили ножевые ранения 18 местных жителей.

Тело брата подозреваемого было обнаружено 5 сентября со следами ран, которые, как считает полиция, он не мог нанести себе сам.

Задержанный мужчина известен правоохранительным органам уже более 20 лет. После достижения совершеннолетия он совершил 59 правонарушений, включая кражи и насильственные действия. С подросткового возраста у него имеются проблемы с алкоголем и наркотиками. В 14 лет он начал принимать кокаин.

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