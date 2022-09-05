В Канаде 10 человек погибли в результате ножевых нападений

Жертвы нападавших были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в поселении коренных жителей. Некоторые из них, как предполагается, были убиты целенаправленно, тогда как другие стали случайными жертвами.

По меньшей мере 10 человек погибли и еще 15 получили ножевые ранения в результате серии нападений в центральной канадской провинции Саскачеван в воскресенье, 4 сентября, сообщила местная полиция.

Глава Королевской канадской конной полиции Саскачевана Ронда Блэкмор рассказала на пресс-конференции, что жертвы нападавших были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в поселении коренных жителей североамериканской страны Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и в деревне Велдон. Некоторые из них, как предполагается, были убиты целенаправленно, тогда как другие стали случайными жертвами.

Полиция ищет двух мужчин

Полиция объявила в розыск двух подозреваемых, которые идентифицированы как Дэмиен Сандерсон и Майлз Сандерсон. По заявлению полиции, они передвигаются на автомашине Nissan Rogue черного цвета. В последний раз их видели в городе Реджайна, который находится примерно в 320 километрах южнее места атак.

Местные власти призвали жителей Саскачевана укрыться в безопасных местах и не покидать их. В резервации Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн объявлено чрезвычайное положение.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападения "ужасающими и душераздирающими". "Я думаю о тех, кто потерял любимого человека, и о тех, кто получил ранения", - написал он на своей странице в Twitter, добавив, что правительство внимательно следит за развитием ситуации.

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