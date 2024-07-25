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В Калужской области разбился военный вертолет

Сергей Куприков
25 июля 2024 г.

Ми-28 упал в безлюдной местности. Предварительной причиной крушения вертолета названа техническая неисправность.

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Вертолет Ми-28
Вертолет Ми-28Фото: Yury Kirsanov/Aviation-Images/picture alliance

В Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение российский военный вертолет Ми-28. Об этом в четверг, 25 июля, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Глава Жиздринского района Александр Барыбин указал, что вертолет рухнул около деревни Кленки в лесном массиве.

Минобороны России информацию о крушении подтвердило. По данным ведомства, в результате авиакатастрофы экипаж погиб. Экипаж Ми-28 состоит из двух человек.

В Минобороны также добавили, что Ми-28 упал в безлюдной местности, последствий на земле после его крушения нет.

По данным ведомства, предварительной причиной крушения вертолета стала техническая неисправность. На месте его падения работает комиссия ВКС и спасательные службы.

Ми-28 - это ударный вертолет, который предназначен для поиска и уничтожения бронетехники, инженерных укреплений и воздушных целей. Также используется для патрулирования местности и ведения разведки.

 

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