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В Каире прошла встреча представителей "ядерной пятерки"

Жан Рофе
1 ч. назад

На совещании в середине июня эксперты из Великобритании, КНР, России, США и Франции обсудили снижение стратегических рисков и ядерные доктрины, сообщил Госдепартамент.

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Российская межконтинентальная ракета "Сармат" (фото из архива)
Российская межконтинентальная ракета "Сармат" (фото из архива)Фото: RU-RTR Russian Television/AP/picture alliance

Представители пяти государств, обладающих ядерным оружием (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция), провели в Каире рабочее совещание, сообщил в пятницу, 23 июня, Госдепартамент США.

По его данным, эта встреча, организатором которой выступил Вашингтон, состоялась 13-14 июня в рамках обсуждения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Эксперты соответствующих министерств иностранных дел и обороны обсудили снижение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политику", - говорится в заявлении ведомства.

От США во встрече участвовали специалисты Госдепа и Минобороны, а также Национального управления по ядерной безопасности. Кто представлял другие страны, не сообщается.

"Делегация США приветствовала профессиональный подход делегаций и включение в тематические обсуждения представителей оборонных ведомств", - заявил Госдепартамент, добавив, что США, председательствующие сейчас в этом формате, "продолжат усилия, направленные на содействие обсуждению этих важных тем".

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