 В Эссене на западе Германии горит жилой комплекс | Новости из Германии о Германии | DW | 21.02.2022

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Германия

В Эссене на западе Германии горит жилой комплекс

В районе Вестфиртель к западу от центра Эссена загорелись несколько объединенных в комплекс жилых домов. Около 100 жителей эвакуированы, три человека доставлены в больницу.

Пожар в Эссене

Пожар в Эссене

В Эссене на западе Германии возник крупный пожар в жилом комплексе. Ранним утром в понедельник, 21 февраля, в примыкающем к центру районе Вестфиртель по неизвестным причинам загорелись несколько соединенных между собой в Г-образный комплекс жилых домов.

Здания эвакуированы, жители - около 100 человек - размещены в близлежащем здании университета. В результате пострадали по меньшей мере три человека, которые были доставлены в больницу с отравлением продуктами горения. Информации о возможных погибших пока нет.

Пожар тушат около 150 человек

"По тревоге подняты все доступные профессиональные пожарные", - сообщил представитель пожарной службы. По его словам, пожара подобных масштабов в городе еще не было. Возгорание пока не удается взять под контроль, в тушении участвуют около 150 человек.

Пожарная служба сообщила в соцсетях о помехах в движении транспорта в близлежащих районах в связи с проведением операции по тушению и спасению людей, две прилегающие улицы - Зегеротштрассе и Фридрих-Эберт-Штрассе - закрыты для движения. О возгорании жители были проинформированы, в том числе, через специальное мобильное приложение.

Ранее местная газета WAZ сообщила о серии пожаров в Эссене. В течение одной недели в городе произошли три пожара в районе Эльтингфиртель к северу от центра города.

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    Автор: Сара Кляйн, Марина Барановская


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