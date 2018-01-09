 В результате сильного пожара в Нью-Йорке есть жертвы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.01.2022

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Мир

В результате сильного пожара в Нью-Йорке есть жертвы

В результате возгорания в многоэтажном жилом доме в Бронксе погибли 19 человек, еще 63 пострадали, сообщил мэр Эрик Адамс. С огнем боролись около 200 пожарных. Пожару была присвоена высшая категория.

Пожарные на месте возгорания в Бронксе

Пожарные на месте возгорания в Бронксе

В результате сильного пожара в многоэтажном жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс погибли 19 человек. Эту информацию мэр города Эрик Адамс подтвердил в беседе с телеканалом CNN в воскресенье, 9 января. По его словам, еще 63 человека пострадали, некоторые находятся в критическом состоянии. Среди погибших - 9 детей, уточняет агентство AP со ссылкой на неназванного представителя властей.

В борьбе с огнем участвовали около 200 пожарных. Пожару была присвоена пятая, высшая, категория. Причина возгорания в 19-этажном здании на момент публикации оставалась неизвестной.

Огонь вспыхнул на одном из нижних этажей, уточнил глава пожарного департамента Нью-Йорка Дэниел Нигро. По его словам, открытая дверь способствовала быстрому распространению пламени. Пострадавших находили на каждом этаже, отметил Нигро.

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    Автор: Сара Кляйн, Марина Барановская


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