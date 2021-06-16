 В Эспелькампе на западе Германии застрелены два человека | Новости из Германии о Германии | DW | 17.06.2021

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Германия

В Эспелькампе на западе Германии застрелены два человека

В Северном Рейне - Вестфалии идет операция по задержанию преступника, открывшего стрельбу и застрелившего двух человек.

Спецназ немецкой полиции

Спецназ немецкой полиции (фото из архива)

В городе Эспелькамп в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия застрелены два человека. Предполагаемый преступник скрылся, спецназ полиции ведет его поиски, сообщил в четверг, 17 июня, представитель полиции в Билефельде агентству dpa.

Одна из жертв была застрелена внутри здания, другая - на улице. По данным dpa, инцидент произошел в центре Эспелькампа с 25-тысячным населением, убиты один мужчина и одна женщина.

По информации газеты Westfalen-Blatt, для поиска предполагаемого преступника стянуты силы полиции из всего региона. Мотивы стрелявшего неизвестны.

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