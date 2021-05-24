В Италии жертвами обрушения фуникулера стали 14 человек

Четырнадцать человек, в том числе двое детей, погибли в результате обрушения кабины фуникулера в области Пьемонт близ Лаго-Маджоре и горы Моттароне. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщило агентство ANSA.
По его данным, из находившихся в кабине выжила только пятилетняя девочка из Турина. Девятнадцатилетнего подростка успели доставить в больницу, однако он скончался, несмотря на помощь медиков.
Авария произошла у последней опоры, примерно в 300 метров от вершины 1491-метровой горы. По предварительной версии, вышел из строя буксирный трос. Почему не сработали механизмы, которые должны были затормозить падение кабины, выясняет следствие.
Жертвами трагедии стали члены пяти семей
Жертвами трагедии стали члены пяти семей, три из которых проживали в Ломбардии, одна - в Эмилии-Романье и одна - в Калабрии. Выживший ребенок - дочь выходцев из Израиля, живших в Павии.
Соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр Италии Марио Драги.
Четыре года назад канатную дорогу, принадлежавшую коммуне Стреза, но управляемую частной компанией, реконструировали. В последний раз проверка оборудования проводилась в ноябре 2020 года, ее результаты не выявили серьезных проблем. Следствие устанавливает виновных.
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История горы Куштау
Гора Куштау - остатки древних шиханов - коралловых рифов, которые образовались более 200 млн лет назад на дне Уральского океана или Пермского моря. Эти шиханы внесены в список геологического наследия всемирного значения "Geosites". В 2008 году горы были включены в шорт-лист проекта "Семь чудес России".
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Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии
Куштау - один из четырех шиханов
Гора Куштау - один из четырех шиханов, расположенных в 18 км к востоку от башкирского города Стерлитамак. По результатам геолого-оценочных работ на горе Куштау имеются более 316 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности. В 2018 году было принято решение о разработке Куштау.
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Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии
Стерлитамак - город, где производят соду
С советских времен в Стерлитамаке производят соду и цемент. На осуществление разработки горы Куштау претендовало АО "Башкирская содовая компания" (БСК). В августе 2019 года "Сырьевая компания", входящая в БСК, получила право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау. Лицензия на эту деятельность была выдана на срок до 10 августа 2039 года.
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Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии
Добыча известняка
Экскаваторы "Башкирской содовой компании" уже с 1950-x годов работают на соседней с Куштау горе - Шахтау, добывая там известняк в качестве дешевого сырья для производства соды. Высота горы Шахтау до разработки достигала 336 метров над уровнем моря. Сегодня шихан практически стерт с лица земли.
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Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии
Палаточный лагерь у подножия Куштау
Палаточный лагерь на дороге к вершине Куштау - центр экоактивистов. Он был разбит в начале июля 2020 года, когда "Башкирская содовая компания" прислала первые экскаваторы для разработки горы, чем спровоцировала общественные протесты в Башкирии. Экоактивисты, которые дежурили здесь круглосуточно, не хотели, чтобы Куштау повторила судьбу других шиханов.
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Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии
Один из защитников Куштау
Пенсионер Федор Федорович Кузьменко живет в деревне Урняк у подножия Куштау. Несмотря на свой возраст, 84 года, он с первых дней протестов - один из наиболее активных защитников шихана.
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Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии
Борьба за Куштау
Верхом противостояния между защитниками Куштау и властями стали столкновения 15 августа, когда полиция, Росгвардия и охрана БСК столкнулись с экоактивистами. Несмотря на эскалацию конфликта руководство БСК продолжало настаивать на планах разработки горы.
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Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии
Протесты не были напрасны
Протесты экоактивистов завершились разгромом палаточного лагеря защитников Куштау и столкновениями с правоохранительными органами и Росгвардией. В итоге гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.
Автор: Юрий Решето