В Италии жертвами обрушения фуникулера стали 14 человек

Четырнадцать человек, в том числе двое детей, погибли в результате обрушения кабины фуникулера в области Пьемонт близ Лаго-Маджоре и горы Моттароне. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщило агентство ANSA.

По его данным, из находившихся в кабине выжила только пятилетняя девочка из Турина. Девятнадцатилетнего подростка успели доставить в больницу, однако он скончался, несмотря на помощь медиков.

Авария произошла у последней опоры, примерно в 300 метров от вершины 1491-метровой горы. По предварительной версии, вышел из строя буксирный трос. Почему не сработали механизмы, которые должны были затормозить падение кабины, выясняет следствие.

Жертвами трагедии стали члены пяти семей

Жертвами трагедии стали члены пяти семей, три из которых проживали в Ломбардии, одна - в Эмилии-Романье и одна - в Калабрии. Выживший ребенок - дочь выходцев из Израиля, живших в Павии.

Соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр Италии Марио Драги.

Четыре года назад канатную дорогу, принадлежавшую коммуне Стреза, но управляемую частной компанией, реконструировали. В последний раз проверка оборудования проводилась в ноябре 2020 года, ее результаты не выявили серьезных проблем. Следствие устанавливает виновных.

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