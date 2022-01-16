В Ирландии тысячи человек почтили память убитой учительницы

В ряде городов Ирландии и граничащей с этой страной Северной Ирландией тысячи человек вышли на пикеты, чтобы почтить память 23-летней учительницы начальных классов Эшлинг Мёрфи, убитой за несколько дней до этого в городе Талламор. Как пишет в субботу, 15 января, агентство dpa, целью собравшихся было также выразить протест против насилия в отношении женщин.

Выступая на траурной церемонии в Дублине, глава правительства Ирландии Михол Мартин подчеркнул, что убийство молодой женщины объединило всю страну в чувствах "солидарности и омерзения". СМИ отмечают, что Мёрфи была, кроме прочего, талантливым музыкантом.

Убийца настиг свою жертву 12 января, когда та совершала пробежку у канала. На данный момент преступник не найден. Задержанный полицией мужчина был отпущен после допроса.

Народная музыка в память о погибшей

У многих участниц пикета в городском парке Талламора по лицу текли слезы. Кроме прочих, на мероприятии присутствовала преподавательница игры на скрипке, которая исполнила на траурной церемонии несколько композиций из жанра ирландской народной музыки. Погибшая была ее ученицей.

Молодые музыканты, которые были знакомы с погибшей и музицировали вместе с ней, выступили также в Белфасте.

Кроме того, в Северной Ирландии сотни человек пришли к ратуше Дублина, чтобы почтить память молодой учительницы.

Дебаты о насилии против женщин

Смерть молодой женщины всколыхнула ирландское общество, заставив его снова заговорить о проблеме насилия в отношении женщин. "Существует эпидемия насилия против женщин. Это так на протяжении тысячелетий", - заявил в этой связи вице-премьер Ирландии Лео Варадкар.

Со своей стороны, президент Ирландии Майкл Хиггинс призвал своих соотечественников задуматься о том, что необходимо сделать, чтобы искоренить любое насилие против женщин и построить "дружелюбное, выражающее сострадание и эмпатию общество".

Город Талламор расположен примерно в 80 км к западу от Дублина.

Смотрите также:

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют О насилии рассказывают миллионы людей со всего мира Акция #MeToo ("Я тоже"), запущенная в октябре известной голливудской актрисой Алиссой Милано, приобретает все больший размах. Милано предложила жертвам насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter рассказали свои истории, в том числе и публичные персоны. Как появилась эта акция и кого еще обвинили в насилии?

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Харви Вайнштейн Предпосылкой для появления #MeToo стал секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и другие. Вайнштейн навсегда исключен из Гильдии продюсеров Америки. А полиция намерена арестовать его по обвинению в совершенном изнасиловании.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Кевин Спейси Следующим резонансным шагом стали обвинения в домогательствах в адрес знаменитого актера Кевина Спейси. Первым стал коллега Спейси Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, "Спейси улегся на него во время вечеринки". Позднее Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин. В результате актер был навсегда отстранен от съемок известного сериала "Карточный домик".

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Не редкость в Голливуде Последовавшие после случаев с Вайнштейном и Спейси обвинения известных актеров показывают, что домогательства - не редкое явление в Голливуде. Так, несколько женщин обвинили таких актеров как Дастина Хоффмана и Бена Аффлека. А актер и режиссер Алек Болдуин признался, что раньше "относился к женщинам крайне сексистски".

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Насилие в Европарламенте Акция #MeToo получила массовую популярность и в Европе. И в результате выяснилось, что без сексуальных домогательств не обходится и в сердце европейской демократии - официальном Брюсселе. Об этом заявили несколько женщин-депутатов Европарламента. Под подозрением в сексуальном насилии находятся два немецких депутата.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Парламент и Минобороны Великобритании 3 ноября членства в Консервативной партии Великобритании временно лишен депутат британского парламента Чарли Эльфике из-за "серьезных обвинений", подробности которых пока неизвестны. А 1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Насилие над беженцами 3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Спорт и арт-сообщество О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют А что в России? История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать Автор: Никита Баталов

